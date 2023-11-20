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Украшения

Выбрали главные украшения ноября

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Зима близко! Нордические матрешки, новогодние драконы и бриллиантовый иней в ассортименте.

ALROSA Diamonds

Кольцо ALROSA Diamonds, 1 898 600 руб.
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Кольцо ALROSA Diamonds, 1 898 600 руб.

С мировым прокатом байопика Ридли Скотта «Наполеон» у российских ювелиров синхронизирована своя премьера — кольцо в жанре Toi et Moi, очень похожее на самого первого представителя этого благородного семейства. В 1796 году командующий итальянской армией Наполеоне Буонапарте надел на палец Жозефине де Богарне украшение с синим сапфиром и белым бриллиантом в огранке «груша». Одинаковые по размеру драгоценные камни были расположены рядом, но «валетом», отыгрывая союз равных и разных. Оммаж ALROSA Diamonds этому кольцу получился менее прямолинейным: сапфир-«ашер» и бриллиант-«груша» разъединены обстоятельствами, но крепко спаяны ободком из белого золота с обратной стороны. Не совсем Toi et Moi, а что-то вроде Je t'aime… moi non plus.

Mercury

Брошь Mercury
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Брошь Mercury

Настал тот день, когда бриллианты — это практично! Чтобы экстрагорячий тренд сезона пережил ледяные дожди, выбираем самые прочные (по шкале Мооса) перья в мире. То есть, конечно, бриллиантовые. Золотая брошь Mercury из коллекции Classic инкрустирована 514 камнями общим весом 2,3 карата. Тот случай, когда легкость — совсем не главная физическая характеристика пера.

Parure Atelier

Колье Parure Atelier, 6 960 000 руб.
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Колье Parure Atelier, 6 960 000 руб.

Маленькое зимнее солнце исчезает с неба так же быстро, как трехкаратный желтый бриллиант отстегивается от колье Parure Atelier.

Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds
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Кольцо Feliksov Diamonds

Дорожки круглых бриллиантов отражают свет Полярной звезды Feliksov Diamonds.

Pasquale Bruni

Браслет Pasquale Bruni
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Браслет Pasquale Bruni

Розовое золото притоплено и почти невидимо на схваченном льдинами лазурита и лунного камня браслете Pasquale Bruni из коллекции Lakshmi.

Chopard

Серьги Chopard
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Серьги Chopard

Бриллиантовый иней (из камней разных огранок и размеров) облепил овальные рубины общим весом 7,11 карат на серьгах Chopard.

Russkaya skazka

Кольца Russkaya skazka
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Кольца Russkaya skazka

В руках ювелиров Russkaya skazka матрешки проявили суровый нордический нрав — раздевшись до кристаллической решетки из серебра и бесцветных топазов, они выстроились в кольцо-кастет.

 Aliita

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

В ДЛТ ювелирная премьера: новый итальянский бренд Aliita. Украшения на каждый день, умеренно минималистичные и  с элементами кидалт-эстетики придумывает Синтия Вильчес Кастильони. Aliita переводится как «важный объект» c Вайю - языка индейцев Гуахира, предков Синтии. Браслет с динозавриком (альтер-эго дракона) наденем на новогоднюю вечеринку, подвеской-бокалом отработаем тренд на коктейли нулевых, а вишенки вообще главные ягоды сезона (по фэшн-постановлению Симона Порта Жакмюса).

Parure Atelier

Колье Parure Atelier
Архивы пресс-служб

Колье Parure Atelier

Турмалин параиба грушевидной огранки — хореографическая кульминация вымощенного бриллиантами и жемчужными нитями колье Parure Atelier. Украшение под стать «Голубым танцовщицам» Эдгара Дега из коллекции Пушкинского музея, заручившегося драгоценным патронажем ювелирной мастерской, — новые высокохудожественные оммажи в золоте и бриллиантах обещают показать весной.

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Материал из номера:
Ноябрь

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