Выбрали главные украшения ноября

С мировым прокатом байопика Ридли Скотта «Наполеон» у российских ювелиров синхронизирована своя премьера — кольцо в жанре Toi et Moi, очень похожее на самого первого представителя этого благородного семейства. В 1796 году командующий итальянской армией Наполеоне Буонапарте надел на палец Жозефине де Богарне украшение с синим сапфиром и белым бриллиантом в огранке «груша». Одинаковые по размеру драгоценные камни были расположены рядом, но «валетом», отыгрывая союз равных и разных. Оммаж ALROSA Diamonds этому кольцу получился менее прямолинейным: сапфир-«ашер» и бриллиант-«груша» разъединены обстоятельствами, но крепко спаяны ободком из белого золота с обратной стороны. Не совсем Toi et Moi, а что-то вроде Je t'aime… moi non plus.