Выбрали главные украшения ноября

Зима близко! Нордические матрешки, новогодние драконы и бриллиантовый иней в ассортименте.
ALROSA Diamonds
С мировым прокатом байопика Ридли Скотта «Наполеон» у российских ювелиров синхронизирована своя премьера — кольцо в жанре Toi et Moi, очень похожее на самого первого представителя этого благородного семейства. В 1796 году командующий итальянской армией Наполеоне Буонапарте надел на палец Жозефине де Богарне украшение с синим сапфиром и белым бриллиантом в огранке «груша». Одинаковые по размеру драгоценные камни были расположены рядом, но «валетом», отыгрывая союз равных и разных. Оммаж ALROSA Diamonds этому кольцу получился менее прямолинейным: сапфир-«ашер» и бриллиант-«груша» разъединены обстоятельствами, но крепко спаяны ободком из белого золота с обратной стороны. Не совсем Toi et Moi, а что-то вроде Je t'aime… moi non plus.
Mercury
Брошь Mercury
Настал тот день, когда бриллианты — это практично! Чтобы экстрагорячий тренд сезона пережил ледяные дожди, выбираем самые прочные (по шкале Мооса) перья в мире. То есть, конечно, бриллиантовые. Золотая брошь Mercury из коллекции Classic инкрустирована 514 камнями общим весом 2,3 карата. Тот случай, когда легкость — совсем не главная физическая характеристика пера.
Parure Atelier
Маленькое зимнее солнце исчезает с неба так же быстро, как трехкаратный желтый бриллиант отстегивается от колье Parure Atelier.
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
Дорожки круглых бриллиантов отражают свет Полярной звезды Feliksov Diamonds.
Pasquale Bruni
Браслет Pasquale Bruni
Розовое золото притоплено и почти невидимо на схваченном льдинами лазурита и лунного камня браслете Pasquale Bruni из коллекции Lakshmi.
Chopard
Серьги Chopard
Бриллиантовый иней (из камней разных огранок и размеров) облепил овальные рубины общим весом 7,11 карат на серьгах Chopard.
Russkaya skazka
Кольца Russkaya skazka
В руках ювелиров Russkaya skazka матрешки проявили суровый нордический нрав — раздевшись до кристаллической решетки из серебра и бесцветных топазов, они выстроились в кольцо-кастет.
Aliita
В ДЛТ ювелирная премьера: новый итальянский бренд Aliita. Украшения на каждый день, умеренно минималистичные и с элементами кидалт-эстетики придумывает Синтия Вильчес Кастильони. Aliita переводится как «важный объект» c Вайю - языка индейцев Гуахира, предков Синтии. Браслет с динозавриком (альтер-эго дракона) наденем на новогоднюю вечеринку, подвеской-бокалом отработаем тренд на коктейли нулевых, а вишенки вообще главные ягоды сезона (по фэшн-постановлению Симона Порта Жакмюса).
Parure Atelier
Колье Parure Atelier
Турмалин параиба грушевидной огранки — хореографическая кульминация вымощенного бриллиантами и жемчужными нитями колье Parure Atelier. Украшение под стать «Голубым танцовщицам» Эдгара Дега из коллекции Пушкинского музея, заручившегося драгоценным патронажем ювелирной мастерской, — новые высокохудожественные оммажи в золоте и бриллиантах обещают показать весной.
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