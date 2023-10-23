Как носить ретроброши, где достать монументальные клипсы, с чем сочетать массивные браслеты: узнали у дилеров винтажных украшений

Стейтмент-украшения возвращаются (радостно позвякивая) из временного фэшн-небытия: доказано Schiaparelli, Coperni и Jil Sander. Раздобыли у заядлых коллекционеров и винтажных дилеров бесценные советы, какие монументальные клипсы искать на маркете в «Севкабеле», где достать те самые Napier и Trifari под красное платье и как сочетать ретроброши с power-dressing-образом завтрашнего дня.
Илья Кривоносов
Винтажный принц и серый кардинал всех ювелирных маркетов от «Севкабеля» до «Цветного». Очаровывает клиентов браслетами золотой эпохи Saint Laurent, хитросплетенными подвесами Napier и клипсами Dior со светильниками из лобби Крайслер-билдинг. В перерывах между гастролями хранит все свои диоры и монэ в шоуруме Elias Vintagе (держит магазин на пару с амбассадором бренда — джек-расселом Пэтси).
Украшения к джинсовым тотал-лукам
Выбираем Молочный стеклянный жемчуг, легкие цепочки, броши. Беспроигрышный вариант — линейка Napier for Disney: уникальный случай, когда диснеевские украшения производились по лицензии в дорогом исполнении и с потрясающей детализацией. Даже застежки у всех колье и браслетов с ушками Микки.
Супербренд: Napier
Серебро, эмали и браслеты-подвесы (с египетскими скарабеями, фруктами-ягодами и слонами раджи) — культурный код детища Джеймса Нэпье. В числе именитых клиентов — Мэрилин Монро, Соня Хени, плюс первые леди США Мейми Эйзенхауэр и Барбара Буш (носили браслеты со слонами-республиканцами в честь избранных мужей).
Украшения под тотал-ред
Носим золото во всем многообразии — массивные клипсы Dior и Saint Laurent, браслеты-каффы, колье, сложные плетения. Сочетаем комплекты в едином оттенке золота, но разных фактурах — глянец, брашировка, матовость.
Любимый стайлинг-трюк
Превратить акцентную брошь в подвес на бархатной ленте или на жемчужной нити. Подколоть нижний край длинного колье-сотуара на плечо брошью. Надеть клипсы в прорези для пуговиц воротника рубашки. Использовать расшитые бисером пояса как колье-горжетку с жакетом или открытыми плечами.
Какие украшения делали тогда, но не делают сейчас, а стоило?
Клипсы для обуви, накладки на пуговицы — потрясающе изящное переключение между дневным и вечерним образом в одно касание. Ажурные musi украсят как парадные туфли на выход, так и спортшик-кроссовки.
Российский тренд — украшения-цветки. Где брать винтажные букеты?
Eisenberg
С цветочной темой в винтажном сегменте раздолье — это броши Eisenberg в виде букетов и сплетенных венков 1950–1960-х, клипсы и колье Sarah Coventry 1970-х, эмали клуазонне.
Лучшие стейтмент-украшения
Yves Saint Laurent
Солируют 1970–1980-е: массивные браслеты Yves Saint Laurent, цепи и серьги Givenchy (особенно в матовом финише), клипсы Oscar de la Renta. Еще из фаворитов броши для меха (фурклипы) с двойной иголкой Eisenberg Original 1920–1930-х.
Что подобрать к металлику?
Эмали 1970-х могут стать прекрасным компаньоном для металлика — не будут спорить с отделкой и поддержат цветовое решение образа.
Почему в винтаже клипсы интереснее сережек?
С клипсами иначе распределялась нагрузка на мочку — у производителей было больше пространства для творчества. Помимо привычных жестких застежек можно найти более удобные клипсы «на винте» — берем у Napier и Coro, «на лапке» и «с мягким дожатием» — как у YSL и Monet.
Какой винтаж сочетать с кожаным готкором?
Многослойные цепи и колье, Мonet и Napier 1980-х, подвесы Trifari 1970-х. Металл в оттенке пистолетной стали с кристаллами, популярный у Givenchy начиная с 1990-х.
Елена Биченова
Графиня винтажных украшений петербургского разлива: заправляет шоурумами Tenderness Jewerly на Большой Конюшенной и в «Бертгольд центре», бережет своих поставщиков-коллекционеров как зеницу ока, всегда достанет раритетные сокровища Trifari и тигриные броши-наплечники (дикий винтаж-тренд!).
Тотал-ред-лук
Дополняем брючный костюм Del Core или алое платье 16Arlington (со вшитыми в латекс перьями!) винтажными клипсами с багряной эмалью и кольцами с австрийскими кристаллами.
Винтажный флауэркор: что брать?
Цветем и плодоносим вопреки холодам силами flowercore-тренда: храним в сундуке винтажный букет из кулонов-маргариток, колец-ромашек и сережек-фиалок годы (и поколения!) напролет.
Какой винтаж выбрать под мотокор-куртку?
Trifari
Кожаные вещи повсюду: от мыслей о Римской империи (и облачении гладиаторов на пару с легионерами) до рейв-парада Diesel и текстурных экспериментов Матье Блази в Bottega Veneta. Остромодный вариант — состаренная кожанка загородных широт, альтернатива — винтажная куртка имени Рафа Симонса. Финально-важный штрих для пущего гранжа — цепи на шею и хитросплетенные чокеры Trifari из ДНК-спиралей.
Деним и винтаж
Сочетаем деним с украшениями в серебряном исполнении: переливаемся на свету в чокерах и цепочках на шее, плюс по примеру Simone Rocha носим по три кольца на руку (как прирожденные винтаж-властелины).
ТРЕНД: power-dressing
Лук на манер Saint Laurent со стейтмент-жакетом дополняем украшениями в позолоте — крупными винтажными браслетами и ретроброшью на плечо (редкая модель на вес золота).
Офискор-лук в духе Miu Miu
Chanel
Покоряем ареал опенспейса и его окрестности с многоярусным поясом-цепью от Chanel, овальными клипсами от Sarah Coventry и с неброской (но дорогой сердцу) брошью.
Супербренд: Trifari
Броши-короны с кабошонами и стразами — визитка Trifari, взращенного Альфредом Филиппе вопреки Великой депрессии. В послужном списке заокеанских «алмазных королей» — работа с артистами Бродвея и подготовка жемчужного сета для первой леди — миссис Мейми Эйзенхауэр на инаугурационный бал (дважды!).
Ольга Лефферс
Гранд-дама винтажного салона: собрала самую большую в Евразии коллекцию (свыше 10 тысяч артефактов) с уникальными живанши и лакруа. Выставляет архивное богатство напоказ в московском бутике Vintage Dream и гремит драгоценностями на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
Украшения под тотал-ред
К пастельным тонам красного берем аксессуары с позолотой. С классическими и коралловыми оттенками носим украшения с прозрачными вставками, со стеклом Gripoix и с элементами черной эмали — Guy Laroche в византийском стиле. Плюс выбираем анималистичные клипсы Coro и ажурный пояс Сhanel из 1980-х, покрытый 24-каратным золотом.
Какой винтаж сочетать с кожаными платьями? А с металликом?
Золотые массивные украшения берем для гранж- и кэжуал-образов, вариант — колье Christian Dior. Контраста ради дополняем кожу кристаллами и эмалью. С металликом носим ту же кожу (но уже на украшениях) и серебро — кольцо Yves Saint Laurent.
Любимый стайлинг-трюк
Брошь — аксессуар сезона (проверено Erdem и Coach): добавляем на сумочку одну или несколько, превращаем в чокер, браслет, пояс или повязку на голову при помощи бархатной ленты. Носим на манер декоративных пуговиц (как в жакетах и пальто Schiaparelli), украшаем карманы одежды (и твида Chanel) или прикалываем к многослойному жемчужному колье Chanel со стеклом Gripoix.
В тренде — массивные стейтмент-украшения. Что носить?
Dominique Aurientis
Крупные клипсы Dominique Aurientis, браслеты и колье — оммаж 1960-м, когда яркая бижутерия была на пике моды.
Супербренд: Gripoix
Дуэт фэшн-стеклоплавов Gripoix и модного дома Chanel — культовая коллаборация эры ревущих двадцатых. Секрет успеха: Сюзанна Грипуа превращала стеклянную крошку в разноцветный калейдоскоп (не магия, а технология pte de verre), а Коко Шанель украшала стеклом Gripoix костюмную бижутерию Chanel (на радость бомонда).
FLOWERCORE — что искать в винтаже?
Броши Coro в виде букета, Trifari 1941 года в форме горшка с цветами, кулон Chanel со стеклом Gripoix, цветки Cadoro из 1970-х.
Какими украшениями дополнить офискор-лук в духе Miu Miu?
Россыпь брошей Christian Lacroix, Yves Saint Laurent на лацкане пиджака, крупная цепь-колье для V-образного выреза, пара небольших фактурных клипсов и жесткий браслет необычной формы.
Украшения под деним
Lunch at the Ritz
Выбираем броши с разноцветными вставками, кидкорные клипсы-шестеренки от Lunch at the Ritz. Подвески или металлический пояс-трансформер с крупными звеньями — носим как на дениме, так и вместо колье или браслета.
Как украсить образ power-dressing?
Saint Laurent
Фактурные клипсы, массивные браслеты Chanel с византийским орнаментом, ремни и пояса — плюс интегрируем винтаж от Saint Laurent.
Текст ПОЛИНА ШЕВЦОВА
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