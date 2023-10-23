Как носить ретроброши, где достать монументальные клипсы, с чем сочетать массивные браслеты: узнали у дилеров винтажных украшений

Винтажный принц и серый кардинал всех ювелирных маркетов от «Севкабеля» до «Цветного». Очаровывает клиентов браслетами золотой эпохи Saint Laurent, хитросплетенными подвесами Napier и клипсами Dior со светильниками из лобби Крайслер-билдинг. В перерывах между гастролями хранит все свои диоры и монэ в шоуруме Elias Vintagе (держит магазин на пару с амбассадором бренда — джек-расселом Пэтси).