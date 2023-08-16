Анклеты и бодичейны: 25 украшений для тела

На волне y2k бодичейны с нами везде — не только на Рианне. Дилара Финдикоглу подпоясывается жемчугом, Di Petsa совершает языческий обряд в набедренной цепочке (еще так ходит Лена Перминова), Balmain конструирует жемчужные скелеты, а лучшие друзья моделей Stella McCartney — кони и кольчуга.

Популярность бодичейнов связана не только с камбэком нулевых. Во-первых, фэшн индустрия активно поглядывает на Индию (и ее обширную клиентскую базу), для которой украшения тела — почти что национальное достояние.

Во-вторых, в попытке эскапизма и защиты от невзгод мода обратилась к наследию Средневековья — доспехам. Тут лучше других преуспел кутюр (рыцарское платье Balenciaga тому пример), но и локальные марки не отстают — например, Omut с обширной линейкой украшений для тела. Носим под пиджак поверх рубашки (как тебе такое, офискор) либо сочетаем с праздничным нарядом на премьеру в «Субботу» — гремим обвесом в антракте и не только.