Анклеты и бодичейны: 25 украшений для тела

Курс на телесность и бум Y2K дают свои плоды: индустрию украшений захватили анклеты и бодичейны. Выбрали 25 изделий, которые будем носить как минимум до весны (всем снегам и свитерам на зло).
На волне y2k бодичейны с нами везде — не только на Рианне. Дилара Финдикоглу подпоясывается жемчугом, Di Petsa совершает языческий обряд в набедренной цепочке (еще так ходит Лена Перминова), Balmain конструирует жемчужные скелеты, а лучшие друзья моделей Stella McCartney — кони и кольчуга.
Популярность бодичейнов связана не только с камбэком нулевых. Во-первых, фэшн индустрия активно поглядывает на Индию (и ее обширную клиентскую базу), для которой украшения тела — почти что национальное достояние.
Во-вторых, в попытке эскапизма и защиты от невзгод мода обратилась к наследию Средневековья — доспехам. Тут лучше других преуспел кутюр (рыцарское платье Balenciaga тому пример), но и локальные марки не отстают — например, Omut с обширной линейкой украшений для тела. Носим под пиджак поверх рубашки (как тебе такое, офискор) либо сочетаем с праздничным нарядом на премьеру в «Субботу» — гремим обвесом в антракте и не только.
Главный конкурент бодичейнов — анклеты. Браслет на щиколотку вернулся прямиком из миллениума: в начале нулевых анклеты не снимала Джей Ло, теперь в них позирует в соцсетях Бейонсе. Свою роль сыграл mermaidcore: помимо золота и серебра, инфлюэнсеры всех мастей украшают ноги жемчугом, бусинами и ракушками.
Погода — не беда: в финальные жаркие дни сочетаем сеты анклетов с мюлями и вьетнамками (если позволяет пляжная обстановка — и вовсе ходим босыми по примеру Эммили де Форест), в холода — надеваем колготки и не отказываем себе в украшениях. Именно так носят браслеты на щиколотке модели YSL и фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин.
Возможны и более смелые варианты: в pre-fall лукбуке корейская марка Kimhekim стилизует жемчужным анклетом высокие сапоги, а модели Dilara Findikoglu надевают цепочки поверх латексных полупрозрачных чулков (латекс — новый красный).
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