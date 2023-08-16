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Украшения

Анклеты и бодичейны: 25 украшений для тела

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Курс на телесность и бум Y2K дают свои плоды: индустрию украшений захватили анклеты и бодичейны. Выбрали 25 изделий, которые будем носить как минимум до весны (всем снегам и свитерам на зло).

Архивы пресс-служб

Alrosa, 857 000 руб.

Архивы пресс-служб

Nevoda, 24 400 руб.

Архивы пресс-служб

Sergacheva, 16 000 руб.

Архивы пресс-служб

Omut, 12 600 руб.

Архивы пресс-служб

Omut, 11 900 руб.

Архивы пресс-служб

bysashazemlya, 6 999 руб.

Архивы пресс-служб

Love Republic, 1 999 руб.

На волне y2k бодичейны с нами везде — не только на Рианне. Дилара Финдикоглу подпоясывается жемчугом, Di Petsa совершает языческий обряд в набедренной цепочке (еще так ходит Лена Перминова), Balmain конструирует жемчужные скелеты, а лучшие друзья моделей Stella McCartney — кони и кольчуга.

Популярность бодичейнов связана не только с камбэком нулевых. Во-первых, фэшн индустрия активно поглядывает на Индию (и ее обширную клиентскую базу), для которой украшения тела — почти что национальное достояние.

Во-вторых, в попытке эскапизма и защиты от невзгод мода обратилась к наследию Средневековья — доспехам. Тут лучше других преуспел кутюр (рыцарское платье Balenciaga тому пример), но и локальные марки не отстают — например, Omut с обширной линейкой украшений для тела. Носим под пиджак поверх рубашки (как тебе такое, офискор) либо сочетаем с праздничным нарядом на премьеру в «Субботу» — гремим обвесом в антракте и не только. 

Архивы пресс-служб

Gianvito Rossi, ДЛТ, 79 950 руб.

Архивы пресс-служб

Gianvito Rossi, ДЛТ, 39 700 руб.

Архивы пресс-служб

Marni, Poison Drop, 25 680 руб.

Архивы пресс-служб

Viva la Vika, 16 430 руб.

Архивы пресс-служб

Viva la Vika, 10 050 руб.

Архивы пресс-служб

Prosto Jewrly, Poison Drop, 8 550 руб.

Архивы пресс-служб

Sevenworlds, 8 500 руб.

Архивы пресс-служб

Avgvst, 7 800 руб.

Архивы пресс-служб

Avgvst, 6 800 руб.

Архивы пресс-служб

Shallows, 47store, 5 100 руб.

Главный конкурент бодичейнов — анклеты. Браслет на щиколотку вернулся прямиком из миллениума: в начале нулевых анклеты не снимала Джей Ло, теперь в них позирует в соцсетях Бейонсе. Свою роль сыграл mermaidcore: помимо золота и серебра, инфлюэнсеры всех мастей украшают ноги жемчугом, бусинами и ракушками.

Архивы пресс-служб

Shallows, 47store, 4 600 руб.

Архивы пресс-служб

rubann x love to knit, 4 200 руб.

Архивы пресс-служб

Flower, Aloha Gaia, 4 200 руб.

Архивы пресс-служб

Moonswoon, 3 900 руб.

Архивы пресс-служб

Wisteria Gems, Poison Drop, 3 500 руб.

Архивы пресс-служб

bysashazemlya, 2 100 руб.

Архивы пресс-служб

Momentsilver, 2 400 руб.

Погода — не беда: в финальные жаркие дни сочетаем сеты анклетов с мюлями и вьетнамками (если позволяет пляжная обстановка — и вовсе ходим босыми по примеру Эммили де Форест), в холода — надеваем колготки и не отказываем себе в украшениях. Именно так носят браслеты на щиколотке модели YSL и фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин.

Возможны и более смелые варианты: в pre-fall лукбуке корейская марка Kimhekim стилизует жемчужным анклетом высокие сапоги, а модели Dilara Findikoglu надевают цепочки поверх латексных полупрозрачных чулков (латекс — новый красный).

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