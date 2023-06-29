Блестящее камео Mercury в сериале «Балет»

Психологическая драма «Балет», 8 серий о закулисье главной сцены страны, близится к финалу. По сюжету в театр после почти сорокалетнего перерыва возвращается Рута Майерс (Алла Сигалова) – бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем. По приглашению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) она будет ставить оригинальный современный спектакль. В сериале снялись Ирина Алексимова, Маруся Фомина, Лиза Янковская, Мария Хорева, Полина Агуреева, Мария Абашова и другие звезды в украшениях Mercury.