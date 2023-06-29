Блестящее камео Mercury в сериале «Балет»

Психологическая драма «Балет», 8 серий о закулисье главной сцены страны, близится к финалу. По сюжету в театр после почти сорокалетнего перерыва возвращается Рута Майерс (Алла Сигалова) – бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем. По приглашению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) она будет ставить оригинальный современный спектакль. В сериале снялись Ирина Алексимова, Маруся Фомина, Лиза Янковская, Мария Хорева, Полина Агуреева, Мария Абашова и другие звезды в украшениях Mercury.
Лиза Янковская в серьгах Mercury Flower
Ирина Апексимова и Полина Агуреева в бутике Mercury
Маруся Фомина, Алла Сигалова и Ирина Апексимова в серьгах Mercury Classic
Игорь Гордин в часах Rolex
Cотрудничество с Mercury началось еще на стадии подготовки к съемкам: художники по костюмам совместно со специалистами компании разрабатывали образы героев проекта, важным дополнением которых стали ювелирные украшения Mercury и часы. Некоторые сцены сериала для пущей роскоши были сняты непосредственно в ЦУМе и золотом бутике Mercury, а также в Концертном зале Барвиха Luxury Village.
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