Время пошло: выбрали главные часы июля

Гоночные в оттенке сочного июльского газона, водостойкие, керамические и при этом небесно-голубые, а также хронограф-панда: любуемся лучшими новинками часпрома.
Zenith DEFY Extreme E
«Гоночные» часы лимитированной серии Zenith DEFY Extreme E полностью сделаны из карбона (даже кнопки хронографа!), и потому весят всего 96 граммов — и это вместе с брутальным каучуковым ремешком, в который реинкарнировались переработанные шины электрокаров из первого сезона ралли Extreme E. Третий сезон прошел этой весной в Шотландии на территории бывшей угольной шахты, которая скоро станет ветряной электростанцией. А то, что сейчас самое время для «зеленых» инициатив, хронограф с точностью измерения до 1/100 секунды подтвердит надежнее всех.
Hublot Big Bang Unico Sky Blue
Ради часов Hublot Big Bang Unico Sky Blue на швейцарской мануфактуре сумели создать единственную в мире высокотехнологичную керамику небесно-голубого цвета. Из этого легкого и стойкого к окислению и появлению царапин материала сделаны крупный 42-миллиметровый корпус, безель, задняя крышка и застежка браслета. С лазурными волнами новый хронограф (всего 200 экземпляров в коллекции!) хорошо сочетается не только по цвету: его водостойкость достигает сотни метров глубины.
Tudor Black Bay Chrono
Хронограф-«панда» Tudor Black Bay Chrono в 41-миллиметровом стальном корпусе — идеальный ассистент. Он вынослив (запас хода мануфактурного калибра составляет 70 часов), на ЗОЖе (скорость пробежки определит тахиметрическая шкала по безелю), пунктуален (его точность даже превышает стандарты Швейцарского бюро хронометрии) и с международными связями (текстильный ремешок для часов изготовили на жаккардовых ткацких станках XIX века во французском Сент-Этьене).
Nika Angelika
В коллекции Nika Angelika как раз такие трехстрелочники: с 24-миллиметровым диаметром золотого или серебряного корпуса, швейцарским механизмом и королевским опалом, малахитом, авантюрином или перламутром на циферблате. Российские часовщики позаботились о правильной посадке: все модели выпущены и с коротким ювелирным браслетом, и с длинным, который можно носить в два обхвата.
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