Время пошло: выбрали главные часы июля

«Гоночные» часы лимитированной серии Zenith DEFY Extreme E полностью сделаны из карбона (даже кнопки хронографа!), и потому весят всего 96 граммов — и это вместе с брутальным каучуковым ремешком, в который реинкарнировались переработанные шины электрокаров из первого сезона ралли Extreme E. Третий сезон прошел этой весной в Шотландии на территории бывшей угольной шахты, которая скоро станет ветряной электростанцией. А то, что сейчас самое время для «зеленых» инициатив, хронограф с точностью измерения до 1/100 секунды подтвердит надежнее всех.