Время пришло! Собрали лучшие часы мая

Листовидные стрелки и чертова дюжина изумрудов — часы Nika Exclusive знают, как мы соскучились по зелени. Трехстрелочник в золотом корпусе можем смело отнести к многолетним вечнозеленым. Всё в его устройстве свежо, но по классике. Во-первых, механизм ETA 2824 c 38-часовым запасом хода — один из самых востребованных швейцарских калибров на протяжении последних сорока лет. Во-вторых, вручную гильошированный «парижскими гвоздями» внутренний ободок — такой гравировкой раздавали стиль еще мастера Абрахама-Луи Бреге в конце XVIII века. В-третьих и в-остальных, инкрустация бриллиантами по безелю, метки-изумруды, скелетонированные детали и звезды, много-много золотых звезд!