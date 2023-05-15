Время пришло! Собрали лучшие часы мая

Рубины, розовое золото, белые бриллианты и дюжина изумрудов — блистательные часы в нашей подборке!
Hublot
Корпус, безель и браслет Hublot Big Bang Integrated Time Only King Gold Rainbow инкрустированы рубинами, аметистами, синими топазами, цаворитами, сапфирами разных оттенков — всего 924 камня! Буйство цвета контрастирует с его отсутствием: циферблат этого компактного (диаметром 40 миллиметров) трехстрелочника за вычетом платины, фланца и окошка даты полностью черный.
Audemars Piguet
Сверхбрутальность стального хронографа Audemars Piguet Royal Oak с автоподзаводом, циферблат и счетчики которого выдержаны в цвете хаки, смягчает гильоширование с уютным названием “Grande Tapisserie”, которое намекает на мягкую гобеленовую обивку.
Zenith
Звезды из розового золота не брошены на антрацитовый циферблат Zenith DEFY Skyline Boutique Edition россыпью, а расположены в строгом и точном порядке. Что очень соответствует педантичному характеру трехстрелочника, способного измерять десятые доли секунды, — уникальный постоянно работающий индикатор расположен здесь на отметке «9 часов».
Patek Philippe
Золотой хронограф с серебряным циферблатом, пульсометром и ручным подзаводом лет сто назад мог бы стать аксессуаром джентльмена-спортсмена (крокет, поло, бадминтон!). Но примерно карат белых бриллиантов и задняя крышка из сапфирового стекла превратили его в современную женскую модель Patek Philippe Ladies Chronograph Ref. 7150.
Nika Exclusive
Листовидные стрелки и чертова дюжина изумрудов — часы Nika Exclusive знают, как мы соскучились по зелени. Трехстрелочник в золотом корпусе можем смело отнести к многолетним вечнозеленым. Всё в его устройстве свежо, но по классике. Во-первых, механизм ETA 2824 c 38-часовым запасом хода — один из самых востребованных швейцарских калибров на протяжении последних сорока лет. Во-вторых, вручную гильошированный «парижскими гвоздями» внутренний ободок — такой гравировкой раздавали стиль еще мастера Абрахама-Луи Бреге в конце XVIII века. В-третьих и в-остальных, инкрустация бриллиантами по безелю, метки-изумруды, скелетонированные детали и звезды, много-много золотых звезд!
Комментарии (0)