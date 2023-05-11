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Украшения

Ювелирный дом Axenoff провел ребрендинг. Теперь он называется Russkaya Skazka

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Ювелирный дом Петра Аксенова (главные по русским имперским украшениям) сменил название с Axenoff на Russkaya Skazka. Расспросили основателя и креативного директора бренда о том, что нас ждет в ближайшем будущем и как изменится стратегия. 

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

«Ребрендинг решил сделать потому что осознал, что личный бренд для меня не так интересен. Я позиционирую себя как художник, творец, так что хочется быть независимым от фэшн-стандарта называть бренд своим именем. Я решил, что быть креативным директором и идейным вдохновителем для меня намного важнее, чем владельцем и главой компании. В этом есть много плюсов: например, ты не обязан соответствовать какому-то выдуманному образу. Для меня ребрендинг — осознанный творческий импульс.

 

Я долго думал как назвать бренд, были разные варианты (и более имперские, и классические). Russkaya Skazka, мне кажется, очень мудрое и всеобъемлющее название. Оно родилось благодаря моему другу и крестному сыну профессору Андрею Васильевичу Карагодину.

 

Кроме названия никаких глобальных изменений не планируется: направление бренда останется прежним, но будут расширяться линейки для дома и детей», — говорит креативный директор ювелирного дома Russkaya Skazka Петр Аксенов. 

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