Вам букет: 8 идеальных украшений апреля

Оригинальные помолвочные кольца — история, в отличие от классических бриллиантовых солитеров на тонком ободке, новая (и смелая!). И тут ALROSA Diamonds блестяще (иначе говоря, ювелирно!) исполнили номер с отходом от канонов. В коллекции What is Love есть, к примеру, идеальная метафора единства и борьбы противоположностей: разомкнутые кольца Toi et Moi и «пружинки» несут в себе два бриллианта разной огранки — «маркиз» рядом с «изумрудом», а «грушу» — с «ашером».