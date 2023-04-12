Вам букет: 8 идеальных украшений апреля

Вам бриллиантовые незабудки, перламутровые первоцветы, четырехлистники из самоцветов или сразу гроздья золотого винограда?
Вообще-то яркие серьги-цветки ювелиры Mercury определили в коллекцию Flower без дополнительных ботанических спецификаций. Но мы их все равно узнали: чашечка диаметром 12 миллиметров с пятью лепестками (белые или желтые бриллианты огранки «груша») и круглой сердцевиной (изумруд, розовый, желтый или белый бриллиант) — вот те краснокнижные незабудки, которые начинают цвести в конце апреля на берегах реки Лены. Между прочим, по соседству с самыми большими алмазными карьерами.
Кольцо Chopard
«Немного романтики никогда не помешает», — как бы говорит нам кольцо Chopard в виде бутона из розового золота с перламутровыми лепестками и «танцующим» бриллиантом в центре. Символ бренда — сердца — украшает и другие предметы коллекции Happy Hearts Flowers: браслет, кулон и серьги.
Оригинальные помолвочные кольца — история, в отличие от классических бриллиантовых солитеров на тонком ободке, новая (и смелая!). И тут ALROSA Diamonds блестяще (иначе говоря, ювелирно!) исполнили номер с отходом от канонов. В коллекции What is Love есть, к примеру, идеальная метафора единства и борьбы противоположностей: разомкнутые кольца Toi et Moi и «пружинки» несут в себе два бриллианта разной огранки — «маркиз» рядом с «изумрудом», а «грушу» — с «ашером».
Кольцо Parure Atelier, 907 000 руб.
Самое популярное драгоценное сочетание оскаровской (не)красной дорожки 2023-го — крупный изумруд насыщенного цвета в окружении бриллиантов — воплотилось в незамкнутом кольце Parure Atelier.
Серьги «Владимир Михайлов», 203 500 руб.
Серьги «Владимир Михайлов» в виде виноградной лозы (оммаж узорам древнехристианских фресок и мозаик!) сделаны из зеленого золота 585-й пробы — редкого и сложного ювелирного сплава с оливковым оттенком — и украшены россыпью бриллиантов.
Серьги Axenoff, 57 500 руб.
В сказку попали: серьги Nastenka от ювелирного дома Axenoff выглядят так, будто появились из ларца с самоцветами. Топазы, цавориты, аметисты и гранаты в хороводе из кокошников стерлингового серебра — нам такого приданого, да побольше!
Кольцо Maxim Demidov, 251 400 руб.
Maxim Demidov создали идеальное коктейльное кольцо: с крупным рубином, белыми (!) сапфирами и бриллиантами. Носим в стиле ревущих двадцатых — с черными оперными перчатками до локтя — на премьеру «Дочери фараона» в Мариинский.
Leviev Diamonds
Серьги Leviev Diamonds
Ювелиры Leviev Diamonds собрали свою версию весеннего букета: 48 бесцветных и 140 розовых бриллиантов круглой и грушевидной огранки в серьгах из белого золота 750-й пробы.
Кольцо UNOde50, 8 190 руб.
Сложная изогнутая форма кольца The One с первого взгляда кажется абстракцией. А со второго серебряная линия превращается в облегающее палец звено крупной цепи. Минималистские кольца-окружности, прихватив с собой серьги-обручи, вкатились в ювелирные тренды еще в 2022 году. Но испанская марка проапгрейдила эту историю, добавив геометрической форме легкой артизанальной асимметрии (все украшения UNOde50 создают вручную), а самой фигуре — смыслов. Кольцо входит в коллекцию Grateful, так что замкнутое звено одним из своих значений сделало бесконечную благодарность миру.
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