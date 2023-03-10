Жемчуг – главный драгоценный тренд

Запасаемся акцентными украшениями уже сейчас (надеяться на следующий сезон было бы слишком амбициозно). Украшения с причудливыми барочными жемчужинами имеются у Maxim Demidov (увесистый люкс), Copine Jewelry (висячие скульптуры) и Kotlo studio (серьги-праздник). Phenomenal Studio плетут актуальные цепи из бусин, Lera Treyger практикует жемчужный минимализм, а в Axenoff цветут драгоценные одуванчики. Тихая радость для деликатных – еле заметное (но удивительно живучее) кольцо Terekhova.