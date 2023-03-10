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Украшения

Жемчуг – главный драгоценный тренд

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Мы вернем вам ваш 2017! Доставайте позабытые расшитые жемчугом свитеры, между балеткором и готкором втиснулся дофаминовый перлкор! 

Balmain

Chloe

Rodarte

Simone Rocha

Gucci

Christian Dior

Dolce&Gabbana

Едва закончившиеся недели моды транслируют два  подхода к жемчугу. Первый: бусин много не бывает. Главные зачинщики: Balmain c его ювелирными кольчугами, инкрустированными свитерами и очками с жемчужными диоптриями, Chloe c драгоценной упряжью и Gucci с парадными аксельбантами. Второй –  акцентный. Сюда записываем барочных гигантов Dolce&Gabbana, ушные Эйфелевы башни Dior, нарядный бабушкин шик Simone Rocha и перлготкор Rodarte.

Архивы пресс-служб

Maxim Demidov, 249 900 руб.

Архивы пресс-служб

Utopia, Mercury, 115 500 руб.

Архивы пресс-служб

AXENOFF, 150 000 руб.

Архивы пресс-служб

Lera Treyger, 45 500 руб.

Архивы пресс-служб

Kotlo Studio, 16 400 руб.

Архивы пресс-служб

Phenomenal Studio, 47 Store, 12 200 руб.

Архивы пресс-служб

Nullum, 47 Srore, 11 000 руб.

Архивы пресс-служб

Copine Jewelry, NUSELF, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

Terekhova, 47 Store, 4 900 руб.

Архивы пресс-служб

Анна Терещенкова, 5 000 руб.

Запасаемся акцентными украшениями уже сейчас (надеяться на следующий сезон было бы слишком амбициозно). Украшения с причудливыми барочными жемчужинами имеются у Maxim Demidov (увесистый люкс), Copine Jewelry (висячие скульптуры) и Kotlo studio (серьги-праздник). Phenomenal Studio плетут актуальные цепи из бусин, Lera Treyger практикует жемчужный минимализм, а в Axenoff цветут драгоценные одуванчики. Тихая радость для деликатных – еле заметное (но удивительно живучее) кольцо Terekhova.

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