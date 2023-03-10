Жемчуг – главный драгоценный тренд

Мы вернем вам ваш 2017! Доставайте позабытые расшитые жемчугом свитеры, между балеткором и готкором втиснулся дофаминовый перлкор!
Едва закончившиеся недели моды транслируют два подхода к жемчугу. Первый: бусин много не бывает. Главные зачинщики: Balmain c его ювелирными кольчугами, инкрустированными свитерами и очками с жемчужными диоптриями, Chloe c драгоценной упряжью и Gucci с парадными аксельбантами. Второй – акцентный. Сюда записываем барочных гигантов Dolce&Gabbana, ушные Эйфелевы башни Dior, нарядный бабушкин шик Simone Rocha и перлготкор Rodarte.
Запасаемся акцентными украшениями уже сейчас (надеяться на следующий сезон было бы слишком амбициозно). Украшения с причудливыми барочными жемчужинами имеются у Maxim Demidov (увесистый люкс), Copine Jewelry (висячие скульптуры) и Kotlo studio (серьги-праздник). Phenomenal Studio плетут актуальные цепи из бусин, Lera Treyger практикует жемчужный минимализм, а в Axenoff цветут драгоценные одуванчики. Тихая радость для деликатных – еле заметное (но удивительно живучее) кольцо Terekhova.
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