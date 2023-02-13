Arny Praht и Ianis Chamalidy запустили линии ювелирных украшений

Ювелирные украшения Ianis Chamalidy – брутальный шик с актуальными элементами панка. Громоздкие браслеты и увесистые кольца из серебра и золота с участием бриллиантов, сапфиров и топазов отрабатывают генеральный тренд на крупногабаритные украшения. Предлагаем носить такие в контексте суккуба, готкора и неубиваемого монохромного деконструктивизма. Предметы можно подробно рассмотреть на сайте, а купить в бутике марки в Пассаже.