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Украшения

Arny Praht и Ianis Chamalidy запустили линии ювелирных украшений

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Авторы главных локальных сумок Arny Praht и городской предводитель деконструктивизма Ianis Chamalidy запустили линии ювелирных украшений. И это не милые безделицы, а весомые (приятная тяжесть!) дизайнерские высказывания.

ARNY PRAHT

Архивы пресс-служб

Кольцо, 4 800 руб.

Архивы пресс-служб

Кафф, 4 100 руб.

Архивы пресс-служб

Серьги, 5 800 руб.

В ARNY PRAHT выпустили первую коллекцию ювелирных изделий из серебра. Главный хит – узнаваемые сумки бренда, отлитые в серебре и обратившиеся в серьги. Помимо сумок в коллекции обнаружились массивные каффы и кольца футуристического толка. Купить айтемы из новой линейки можно во флагмане бренда на Большом проспекте в Петербурге и на сайте марки.

IANIS CHAMALIDY

Браслет, 58 500 руб.

Кольцо, 17 600 руб.

Кольцо с топазами, 35 000 руб.

Ювелирные украшения Ianis Chamalidy – брутальный шик с актуальными элементами панка. Громоздкие браслеты и увесистые кольца из серебра и золота с участием бриллиантов, сапфиров и топазов отрабатывают генеральный тренд на крупногабаритные украшения. Предлагаем носить такие в контексте суккуба, готкора и неубиваемого монохромного деконструктивизма. Предметы можно подробно рассмотреть на сайте, а купить в бутике марки в Пассаже. 

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