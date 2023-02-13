Arny Praht и Ianis Chamalidy запустили линии ювелирных украшений

Авторы главных локальных сумок Arny Praht и городской предводитель деконструктивизма Ianis Chamalidy запустили линии ювелирных украшений. И это не милые безделицы, а весомые (приятная тяжесть!) дизайнерские высказывания.
В ARNY PRAHT выпустили первую коллекцию ювелирных изделий из серебра. Главный хит – узнаваемые сумки бренда, отлитые в серебре и обратившиеся в серьги. Помимо сумок в коллекции обнаружились массивные каффы и кольца футуристического толка. Купить айтемы из новой линейки можно во флагмане бренда на Большом проспекте в Петербурге и на сайте марки.
Ювелирные украшения Ianis Chamalidy – брутальный шик с актуальными элементами панка. Громоздкие браслеты и увесистые кольца из серебра и золота с участием бриллиантов, сапфиров и топазов отрабатывают генеральный тренд на крупногабаритные украшения. Предлагаем носить такие в контексте суккуба, готкора и неубиваемого монохромного деконструктивизма. Предметы можно подробно рассмотреть на сайте, а купить в бутике марки в Пассаже.
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