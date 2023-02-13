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Украшения

Выбрали 25 лучших сердец: от каменных до золотых!

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У вас нет сердца? Нашли 25 отборных экземпляров. Удивительно, но вездесущий символ – еще и важный тренд (возблагодарим алые эмодзи, а заодно сумки Alaia, Chanel и Coperni). Смело ставим диагноз целому сезону (и Дню всех Влюбленных в особенности): это острая сердечная недостаточность.

Архивы пресс-служб

Alrosa Diamonds, 1 878 000 руб.

Архивы пресс-служб

Mercury, 583 000 руб.

Архивы пресс-служб

Mercury, 297 000 руб.

Архивы пресс-служб

Pasquale Bruni, ДЛТ, 368 500 руб.

Архивы пресс-служб

Chopard, ДЛТ, 1 598 400 руб.

Архивы пресс-служб

Chopard, цена по запросу.

Архивы пресс-служб

Graff, цена по запросу.

Архивы пресс-служб

Garrard, цена по запросу.

Архивы пресс-служб

AXENOFF, 65 000 руб.

Архивы пресс-служб

Messika, цена по запросу.

Архивы пресс-служб

Parure Atelier, 718 000 руб.

Архивы пресс-служб

Vesna jewelry, AllTime, 65 160 руб.

Архивы пресс-служб

MOONKA STUDIO, 78 000 руб.

Самый актуальный вариант (одновременно и самый расхожий) – это алое сердце. Если думать о мимолетном, то такое можно носить целый сезон в контексте моды на красный, если о вечном, то оно в ходу уже несколько столетий. Самый роскошный вариант у Chopard, самый пылкий – у Axenoff, самый сюрреалистический – у Andres Gallardo. По большому счету, не так важно какого цвета ваше сердце, главное, что теперь оно у вас есть.

Архивы пресс-служб

ANDRES GALLARDO, Modbrand, 36 450 руб.

Архивы пресс-служб

Altair Universe, Dafna, 5 700 руб.

Архивы пресс-служб

Secrets, 26 200 руб.

Архивы пресс-служб

Poison Drop Lab, 7 560 руб.

Архивы пресс-служб

Marni, Poison Drop, 29 750 руб.

Архивы пресс-служб

Phenomenal Studio, 47 Store, 8 800 руб.

Архивы пресс-служб

Kotlo studio, 47 Store, 7 200 руб.

Архивы пресс-служб

AVGVST, 10 500 руб.

Архивы пресс-служб

TOUS, AllTime, 13 900 руб.

Архивы пресс-служб

«Русские самоцветы», 7 646 руб.

Архивы пресс-служб

UNOde50, 5 190 руб.

Архивы пресс-служб

«Линии Любви», 9 290 руб.

Архивы пресс-служб

Omut, 7 200 руб.

Архивы пресс-служб

Alvaar, 2 500 руб. 

Архивы пресс-служб

ELEMENT47, 5 520 руб.

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