Выбрали 25 лучших сердец: от каменных до золотых!

Самый актуальный вариант (одновременно и самый расхожий) – это алое сердце. Если думать о мимолетном, то такое можно носить целый сезон в контексте моды на красный, если о вечном, то оно в ходу уже несколько столетий. Самый роскошный вариант у Chopard, самый пылкий – у Axenoff, самый сюрреалистический – у Andres Gallardo. По большому счету, не так важно какого цвета ваше сердце, главное, что теперь оно у вас есть.