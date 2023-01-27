Свободные уши: собрали 20 трендовых каффов

Здесь есть каффы на любой ювелирный вкус, главное, определиться с мероприятием (а лучше не одним). Например, для позднего завтрака выбираем брючный костюм с папиного плеча и кафф в барочном стиле Luta (чтобы все видели, кто тут принцесса!), а для похода на званый ужин резво меняем его на серьги-цепи O-Sh и дополняем яркой помадой. Другими словами: дайте волю фантазии и позвольте себе все, что раньше робко скрывалось под шапкой.