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Украшения

Свободные уши: собрали 20 трендовых каффов

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Каффы из нашей подборки – повод влюбиться по уши 20 раз подряд. Собрали самые классные варианты: от именитых ювелиров до локальных дизайнеров. 

Архивы пресс-служб

Messika, Mercury, 561 000 руб.

Архивы пресс-служб

Repossi, ДЛТ, 638 000 руб.

Архивы пресс-служб

Alexander McQueen, ДЛТ, 26 900руб.

Архивы пресс-служб

Moonka, ДЛТ, 12 700 руб.

Архивы пресс-служб

Luta, 12 325 руб.

Архивы пресс-служб

O-Sh, 18 000 руб.

Архивы пресс-служб

Avgvst, 9 800 руб.

Архивы пресс-служб

10.Gran, 17 000 руб.

Архивы пресс-служб

Swarovski, ДЛТ, 18 500 руб.

Архивы пресс-служб

Mineral Weather, All Time, 6 800 руб.

Здесь есть каффы на любой ювелирный вкус, главное, определиться с мероприятием (а лучше не одним). Например, для позднего завтрака выбираем брючный костюм с папиного плеча и кафф в барочном стиле Luta (чтобы все видели, кто тут принцесса!), а для похода на званый ужин резво меняем его на серьги-цепи O-Sh и дополняем яркой помадой. Другими словами: дайте волю фантазии и позвольте себе все, что раньше робко скрывалось под шапкой.

Архивы пресс-служб

Сaviar Jewellery, 4 200 руб. 

Архивы пресс-служб

Aqua, Poison Drop, 2 280 руб.

Архивы пресс-служб

Omut, 7 200 руб.

Архивы пресс-служб

Phenomenal Studio, 47 Store, 3 600 руб.

Архивы пресс-служб

Alvaar, 4 200 руб.

Архивы пресс-служб

Fjord, 4 440 руб.

Архивы пресс-служб

Zyablik, Dafna, 7 100 руб.

Архивы пресс-служб

Moonswoon, 3 000 руб.

Архивы пресс-служб

Lena Artemeva, Dafna, 2 800 руб.

Архивы пресс-служб

Chi, Modbrand, 1 870 руб.

Наш любимец — кафф Chi из полимерной глины, который не просто привлекает внимание, но и отрабатывает тренд на наивные украшения. Встречать весну будем в каффе-первоцвете Alvaar, а внезапно выходить замуж в игральном кубике Lena Artemeva (а вдруг повезет?), чтоб все как в Лас-Вегасе.

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