80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда: как петербургский ювелир Анна Терещенкова осмысливает произошедшее в коллекции брошей

Мне всегда казалось, что такие сложные темы как война и блокада не очень ювелирные. От нас все ждут чего-го красивого, а как можно украсить человека, рассказывая о блокаде, смертях, разрушениях? Но я решила попробовать. Я подумала, что ювелирное искусство такое же искусство, как и остальные – живопись, графика, скульптура. И оно тоже может раскрывать сложные темы, используя свой специфический язык, материалы и масштаб. Я делаю достаточно традиционные украшения, не концептуальные, не то, что называют contemporary. Тем интереснее было решать эту задачу именно традиционно ювелирными средствами.

Тема блокады для меня связана с ощущением холода, льда, это и Дорога Жизни, и замерзший город и его жители – смертельный холод. Когда я увидела эти камни, флюориты, прозрачные, с внутренним льдом, у меня сразу родились в голове броши "Ледяное небо". Завораживающая и страшная эстетика пустоты и холода, и проволочные крапана, которые как когти держат город в лапах. А потом мне захотелось сделать что-то дающее надежду. И я сделала ещё брошь "Мирное небо". Стая голубей взлетает в небо на фоне силуэта питерского двора-колодца.

Мне трудно сказать, может ли кто-то носить эти броши. Но формально они вполне носибельны и эстетичны, у них хороший надежный замок и небольшой вес. Свою функцию украшения они могут выполнять.