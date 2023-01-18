80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда: как петербургский ювелир Анна Терещенкова осмысливает произошедшее в коллекции брошей

Как говорить о блокаде в серебре, флюорите и нейзильбере? Рассказывает и показывает Анна Терещенкова – создательница брошей с трудным сюжетом.
Мне всегда казалось, что такие сложные темы как война и блокада не очень ювелирные. От нас все ждут чего-го красивого, а как можно украсить человека, рассказывая о блокаде, смертях, разрушениях? Но я решила попробовать. Я подумала, что ювелирное искусство такое же искусство, как и остальные – живопись, графика, скульптура. И оно тоже может раскрывать сложные темы, используя свой специфический язык, материалы и масштаб. Я делаю достаточно традиционные украшения, не концептуальные, не то, что называют contemporary. Тем интереснее было решать эту задачу именно традиционно ювелирными средствами.
Тема блокады для меня связана с ощущением холода, льда, это и Дорога Жизни, и замерзший город и его жители – смертельный холод. Когда я увидела эти камни, флюориты, прозрачные, с внутренним льдом, у меня сразу родились в голове броши "Ледяное небо". Завораживающая и страшная эстетика пустоты и холода, и проволочные крапана, которые как когти держат город в лапах. А потом мне захотелось сделать что-то дающее надежду. И я сделала ещё брошь "Мирное небо". Стая голубей взлетает в небо на фоне силуэта питерского двора-колодца.
Мне трудно сказать, может ли кто-то носить эти броши. Но формально они вполне носибельны и эстетичны, у них хороший надежный замок и небольшой вес. Свою функцию украшения они могут выполнять.
К блокадной теме я возвращаюсь уже третий год. Первые 2 броши я сделала в 2020 году: назывались они «Блокадная геометрия» . В основе их я использовала рисунок заклеенного окна и противотанкового ежа, узнаваемые образы блокадного Ленинграда. В следующий раз я сделала две броши «Город-мишень» и «Раненое небо». Несмотря на довольно простую круглую форму, напоминающую традиционные фибулы, внутреннее наполнение было довольно сложным. Фактура разлитого серебра напомнила мне облака как будто пробитые снарядами. Так родился этот образ, его подсказал сам материал.
Броши из серии «Ледяное небо» и брошь «Мирное небо» можно увидеть на выставке «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» в Большом зале Союза художников с 18 по 29 января.
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