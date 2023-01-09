В меру готично и совсем ни на что не похоже: Уэнсдей бы понравилось! Вот и мы любим испанскую команду UNOde50 за артизанальные украшения, которые идеально впишутся и в декорации сказок Тима Бертона, и в актуальные минималистичные образы в духе Khaite и Pervert. Тут очень кстати из мадридской мастерской бренда к нам подъехала весенняя коллекция Feelings из новой линии Confident: посеребренные и позолоченные шармы, серьги и колье с сердцами, ключами и висячими замочками (ручная работа!) — любимые символы не только дизайнеров UNOde50, но и всех, кто неравнодушен к поэтам-романтикам, элевсинским мистериям и картам Таро.