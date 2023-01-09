В этом январе обвешиваемся бриллиантами, прокачиваем сердечную чакру с помощью камней и закупаемся у локалов. Какие украшения носить в январе? Рассказываем!
Солнечный суперБАД из коллекции Mercury Classic — это серьги с желтыми бриллиантами весом больше 18 карат в огранке груша на бриллиантовых же ветках. Инвестиционная привлекательность цветных камней растет и, в отличие от криптовалют, не подвержена цифровым штормам — имеет смысл обзавестись украшениями с камнями оттенка fancy, как это уже предусмотрительно сделали Джей Ло, Бейонсе и Бриллиантовая кладовая Эрмитажа.
Максимально жовиальные серьги Graf Orloff с духоподъемными цитринами из коллекции e Romanovs — то, что Axenoff прописал вашему серому кашемиру и такому же настроению, чтобы каждый зимний день в Петербурге был озарен янтарным блеском, а вы — звездою севера явились.
В меру готично и совсем ни на что не похоже: Уэнсдей бы понравилось! Вот и мы любим испанскую команду UNOde50 за артизанальные украшения, которые идеально впишутся и в декорации сказок Тима Бертона, и в актуальные минималистичные образы в духе Khaite и Pervert. Тут очень кстати из мадридской мастерской бренда к нам подъехала весенняя коллекция Feelings из новой линии Confident: посеребренные и позолоченные шармы, серьги и колье с сердцами, ключами и висячими замочками (ручная работа!) — любимые символы не только дизайнеров UNOde50, но и всех, кто неравнодушен к поэтам-романтикам, элевсинским мистериям и картам Таро.
Ювелиры из ателье Feliksov Diamonds знают, как правильно начать Новый год — эти аристократичные (как из сериала «Корона»!) серьги срифмуются и с моднейшим платьем Alaia, и с пайетками Walk of Shame. Изумруды огранки овал ответят за то, что в январе ваш креатив пробьет потолок, как пробка от коллекционного шампанского. А 18 бриллиантов осветят ваш путь — и вы как воочию увидите дорожную карту своего бизнеса в 2023-м.
Как прокачать сердечную чакру анахату? Думаем, перстень Maxim Demidov «Магнетизм любви» с любимым камнем Венеры изумрудом (весом почти в 7 карат!) — лучший ответ на все вопросы об открытом сердце. А хоровод бриллиантов вокруг смарагда родом с Уральских гор (как и геммолог, минералог и ювелир Демидов!) разрешит все оставшиеся сомнения — это любовь!
Петербургский ювелирный концепт-стор Екатерины Толстой 47Store открыл новое пространство на Гороховой, 47 (совпадение? не думаем!) и обзавелся в своем и без того перфектном списке (тут есть и Phenomenal Studio, и Mossa, и Milk United!) еще одним брендом: акцентные ожерелья Kotlo Studio отныне можно купить онлайн и офлайн.
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