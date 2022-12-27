Сидит на шее! Нашли 25 классных колье

Тут есть все: россыпи бриллиантов на платиновой основе Mercury, безумные страусиные перья на всю шею Saint Laurent, десятки цепочек, скрученных в тугие узлы Tom Ford и фаворит редактора — цветочное колье городской островитянки Dries Van Noten. С сочетаниями все просто: чем минималистичнее наряд, тем безумнее колье. Идеальная формула все та же: платья-комбинации по фигуре, смокинги на голое тело и акцент на шее. Самым смелым предлагаем добавить контрастные высокие перчатки: например, зеленые или фиолетовые.