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Украшения

Сидит на шее! Нашли 25 классных колье

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Наряжаемся с ног до головы и не забываем про шею: собрали колье, ожерелья и чокеры, которые будут акцентами в наших образах аж до февраля. 

Архивы пресс-служб

Tom Ford, ДЛТ, 447 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Pasquale Bruni, Mercury, 1 485 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Parure Atelier, 493 400 руб. 

Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, ДЛТ, 93 600 руб. 

Архивы пресс-служб

Mercury, цена по запросу

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, 84 550 руб. 

Архивы пресс-служб

UnoDe50, 74 990 руб. 

Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 46 950 руб. 

Архивы пресс-служб

Tatyana Kochnova, 35 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Swarowski, All Time, 53 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Avgvst, 33 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Сaviar Jewellery, 32 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Mayol, Viva La Vika, 28 900 руб. 

Тут есть все: россыпи бриллиантов на платиновой основе Mercury, безумные страусиные перья на всю шею Saint Laurent, десятки цепочек, скрученных в тугие узлы Tom Ford и фаворит редактора — цветочное колье городской островитянки Dries Van Noten. С сочетаниями все просто: чем минималистичнее наряд, тем безумнее колье. Идеальная формула все та же: платья-комбинации по фигуре, смокинги на голое тело и акцент на шее. Самым смелым предлагаем добавить контрастные высокие перчатки: например, зеленые или фиолетовые. 

Архивы пресс-служб

Obojams, 9 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Only.Matter, 47Store, 13 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Wanna? Be!, 15 900 руб. 

Архивы пресс-служб

I Love Cameo, Кенгуру, 8 999 руб. 

Архивы пресс-служб

Holly June, Viva La Vika, 5 200 руб. 

Архивы пресс-служб

OlaOla, 3 300 руб. 

Архивы пресс-служб

Arny Praht, 2 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Kotlo Studio, Poison Drop, 6 700 руб. 

Архивы пресс-служб

bysashazemlya, 1999 руб. 

Архивы пресс-служб

Love Republic, 1 899 руб. 

Архивы пресс-служб

Lime, 699 руб. 

У локальных марок тоже есть чем поживиться. Выбираем прозрачное сердце Kotlo Studio для похода на вернисаж, чокер из страз Love Republic для вечеринки в стиле нулевых и монструозное колье Obojams, чтобы просто его никогда не снимать. Если вечер обещает быть чересчур официальным, надевайте воротничок Ola Ola — красный латекс – лучший способ заявить о своих намерениях. 

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