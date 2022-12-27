Сидит на шее! Нашли 25 классных колье

Наряжаемся с ног до головы и не забываем про шею: собрали колье, ожерелья и чокеры, которые будут акцентами в наших образах аж до февраля.
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Тут есть все: россыпи бриллиантов на платиновой основе Mercury, безумные страусиные перья на всю шею Saint Laurent, десятки цепочек, скрученных в тугие узлы Tom Ford и фаворит редактора — цветочное колье городской островитянки Dries Van Noten. С сочетаниями все просто: чем минималистичнее наряд, тем безумнее колье. Идеальная формула все та же: платья-комбинации по фигуре, смокинги на голое тело и акцент на шее. Самым смелым предлагаем добавить контрастные высокие перчатки: например, зеленые или фиолетовые.
У локальных марок тоже есть чем поживиться. Выбираем прозрачное сердце Kotlo Studio для похода на вернисаж, чокер из страз Love Republic для вечеринки в стиле нулевых и монструозное колье Obojams, чтобы просто его никогда не снимать. Если вечер обещает быть чересчур официальным, надевайте воротничок Ola Ola — красный латекс – лучший способ заявить о своих намерениях.
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