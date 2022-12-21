Часовой бренд NIKA представил коллаборацию со студией «Союзмультфильм»

Серебряные часы «Созвездие», в которых, благодаря уникальной технологии, бриллиантовые созвездия на невидимом сапфировом стекле танцуют космический танец при каждом движении руки. Модель выделяется перламутровым циферблатом, надежным швейцарским механизмом и гравировкой в виде созвездия Малой Медведицы на фоне звездного неба.

Другой привлекающий внимание аксессуар — серебряная цепочка с «плавающим» кулоном «Умка». Настоящий северный амулет! Длина (90 см) регулируется, поэтому украшение подойдет для мамы и для дочки. В центре кулона —прозрачный силуэт Умки с двумя бриллиантами, соединенными в форме песочных часов.

Редкий для ювелирных коллекций предмет — книжная серебряная закладка-клипса «Умка». Она выполнена из полированного серебра и тоже повторяет силуэт медвежонка. Сердцевина закладки с функцией амортизатора выполнена из художественного акрила с эффектом северного сияния. Еще одна возможность получать от чтения только удовольствие.

Посмотреть всю коллекцию можно на официальном сайте.