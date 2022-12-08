Выбрали 7 главных украшений декабря: блестящий результат!

Собрали ювелирные мастхэвы, в которых будем сиять весь декабрь (а некоторые даже повесим на елку!).
Parure Atelier
Команда Parure Atelier умеет не только в классную коллаборацию с красоткой Снежанной Георгиевой и в идеальные помолвочные кольца и теннисные браслеты на заказ. Их high jewellery — это коллекция уникальных камней, которым впору на аукционе Sotheby’s блеснуть, и в перстне Parure Atelier из этой линии солирует редкий розовый бриллиант в огранке груша. Его особые приметы — вес пять карат, окружен сонмом бесцветных собратьев и заряжен на любовь. Насчет любви — не творческое преувеличение: кому не занимать фантазийных бриллиантов, так это артистке Лопес. Роман Беннифер начался с кольца с розовым диамантом — и посмотрите, какой результат!
All Time
Актуальные украшения «как из бабушкиного сундука» косплеят легендарный бал 1903 года в Зимнем дворце: тогда весь двор, с Николаем II и Александрой Федоровной во главе, оделся в костюмы допетровских времен, дав начало «русскому буму» в моде начала XX века. Спустя 100 лет историзм возвращается: ваши драгоценности должны выступать в ансамбле (то есть сетом!) и сверкать так, чтобы при встрече на новогоднем маскараде у вас спрашивали имя вашего придворного ювелира. Ловите контакт: мастера финифти и нанокерамического покрытия из Kabarovsky (1) сваяли перстень и подвеску из золота и оникса, передав привет сказкам Бажова. Золотые медальон и кольцо ArtАuro (2) — это национальный орнамент в хороводе сотни бриллиантов. А ажурная вязь на серьгах и кольце петербургского завода Grant (3), продолжателей дела легендарного ювелира Перхина, провоцирует вопрос: «Это у вас из Золотой кладовой?» — «Нет, из AllTime!».
Pasquale Bruni
Коллекцию Ghirlanda Elizabeth в Pasquale Bruni посвятили Елизавете II и Элизабет Тейлор неспроста: никто не умел носить драгоценности настоящими гирляндами с такой простотой и изяществом, как это делали они. Но вы тоже сможете! Ведь крупные изумрудные серьги-капли, подсвеченные бриллиантами, — выход или королевы, или кинозвезды.
Mercury
Нашли идеальную позицию для вишлиста Деду Морозу — и как всегда у Mercury. Во-первых, это кольцо с бриллиантом огранки изумруд в плотном содружестве с бриллиантами в огранке багет — statement-вещь и точка. Во-вторых, ар-деко, по случаю своего столетнего юбилея, вновь актуально — как вечно актуальны великие небоскребы, конструктивизм, романы Фицджеральда, брутальные оверсайз-пиджаки поверх феминных платьев-комбинаций, джаз на виниле, коктейль Old Fashioned и хороший вкус. Подарок технократке времен информационной эпохи и Эры Водолея — себе, любимой!
UNOde50
Испанский бренд UNOde50 дает курс бытовой магии: новогодняя капсульная линия Hypnotic имеет моментальный эффект приворота. На самом деле, как это всегда и бывает, дело не в магии, а в мастерстве: ювелиры бренда придумали подвижные элементы, переплетя металл и кристаллы так, что украшения выглядят ожившими.
Русские самоцветы
«А почему бы не украсить елку драгоценностями?» — подумали в «Русских самоцветах» и выпустили коллекцию игрушек Christmas. Мы решили следовать за Белым кроликом — этот персонаж из «Алисы в Стране чудес» выполнен в технике гильошированной эмали из серебра 925 пробы.
Chopard
Редкий и невероятно эффектный аквамарин огранки кушон в 25,10 карат мастера высокого ювелирного искусства Chopard обрамили россыпью бриллиантов, точно распустившийся бутон. Дарить цветы — всегда знак, особенно если эти цветы — high jewellery.
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