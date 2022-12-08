Выбрали 7 главных украшений декабря: блестящий результат!

Актуальные украшения «как из бабушкиного сундука» косплеят легендарный бал 1903 года в Зимнем дворце: тогда весь двор, с Николаем II и Александрой Федоровной во главе, оделся в костюмы допетровских времен, дав начало «русскому буму» в моде начала XX века. Спустя 100 лет историзм возвращается: ваши драгоценности должны выступать в ансамбле (то есть сетом!) и сверкать так, чтобы при встрече на новогоднем маскараде у вас спрашивали имя вашего придворного ювелира. Ловите контакт: мастера финифти и нанокерамического покрытия из Kabarovsky (1) сваяли перстень и подвеску из золота и оникса, передав привет сказкам Бажова. Золотые медальон и кольцо ArtАuro (2) — это национальный орнамент в хороводе сотни бриллиантов. А ажурная вязь на серьгах и кольце петербургского завода Grant (3), продолжателей дела легендарного ювелира Перхина, провоцирует вопрос: «Это у вас из Золотой кладовой?» — «Нет, из AllTime!».