Цветы лучше...всего! Вот 17 украшений-доказательств

Украшения с цветами — вечная классика! И в этом сезоне они обретают новое звучание: напоминают о хрупкости, мире и любви. И пока с цветочными принтами все немного успокоились, в ювелирных коллекциях флоральные мотивы цветут и пахнут.
Цветы в подарок — хороший вариант. А украшения с цветами — отличный! Они не завянут примерно никогда и приживутся почти в каждом ювелирном гардеробе. Для сдержанных любителей прекрасного есть цветы Grant и Caviar Jewellery c золотым и серебряным финишем классической формы, а для истинных минималистов — целый букет авангардных Alvaar из матированного ювелирного сплава и плексигласа.
Если пробежаться по яркому цветочному полю получится только в июле, то предлагаем больше не ждать ни минуты, а взрастить наивные ромашки прямо на себе. Украшения из бисера, крупных бусин и покрытые разноцветной эмалью вам в помощь. Не спешите пролистывать, все это можно носить даже зимой! Не будем напоминать, про сочетание яркие украшения + база, а лучше посоветуем поддержать их таким же разноцветным свитером.
Отдельный лайк прямиком от редактора моды отправляется текстильным цветам-брошам. Такую белую Namelazz мы носим с верхней одеждой, чтобы придать нарядности, с жакетом на редкие, но меткие выходы в свет и с серыми свитерами и убранными в пучок волосами каждый день для придания недостающей драматичности.
Комментарии (0)