Цветы лучше...всего! Вот 17 украшений-доказательств

Если пробежаться по яркому цветочному полю получится только в июле, то предлагаем больше не ждать ни минуты, а взрастить наивные ромашки прямо на себе. Украшения из бисера, крупных бусин и покрытые разноцветной эмалью вам в помощь. Не спешите пролистывать, все это можно носить даже зимой! Не будем напоминать, про сочетание яркие украшения + база, а лучше посоветуем поддержать их таким же разноцветным свитером.