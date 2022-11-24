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Украшения

Цветы лучше...всего! Вот 17 украшений-доказательств

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Украшения с цветами — вечная классика! И в этом сезоне они обретают новое звучание: напоминают о хрупкости, мире и любви. И пока с цветочными принтами все немного успокоились, в ювелирных коллекциях флоральные мотивы цветут и пахнут. 

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Mineral Weather, 8 500 руб. 

Архивы пресс-служб

All Time, Grant, 34 720 руб. 

Архивы пресс-служб

Сaviar Jewellery, 12 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Poison Drop, Natia x Lako, 21 750 руб.

Архивы пресс-служб

Alvaar, 4 200 руб. 

Архивы пресс-служб

Poison Drop, Lisa Smith, 8 600 руб. 

Архивы пресс-служб

Alvaar, 4 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Pasquale Bruni

Цветы в подарок — хороший вариант. А украшения с цветами — отличный! Они не завянут примерно никогда и приживутся почти в каждом ювелирном гардеробе. Для сдержанных любителей прекрасного есть цветы Grant и Caviar Jewellery c золотым и серебряным финишем классической формы, а для истинных минималистов — целый букет авангардных Alvaar из матированного ювелирного сплава и плексигласа. 

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, 96 650 руб. 

Архивы пресс-служб

Marni, 35 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Русские самоцветы, 20 400 руб. 

Архивы пресс-служб

Viva La Vika, Dans Les Rues, 29 160 руб. 

Архивы пресс-служб

Hiaynderfyt, 5 980 руб. 

Архивы пресс-служб

All Time, Swarowski, 13 900 руб. 

Если пробежаться по яркому цветочному полю получится только в июле, то предлагаем больше не ждать ни минуты, а взрастить наивные ромашки прямо на себе. Украшения из бисера, крупных бусин и покрытые разноцветной эмалью вам в помощь. Не спешите пролистывать, все это можно носить даже зимой! Не будем напоминать, про сочетание яркие украшения + база, а лучше посоветуем поддержать их таким же разноцветным свитером. 

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, 59 950 руб. 

Архивы пресс-служб

Namelazz, 17 900 руб. 

Архивы пресс-служб

House of Leo, 10 000 руб. 

Отдельный лайк прямиком от редактора моды отправляется текстильным цветам-брошам. Такую белую Namelazz мы носим с верхней одеждой, чтобы придать нарядности, с жакетом на редкие, но меткие выходы в свет и с серыми свитерами и убранными в пучок волосами каждый день для придания недостающей драматичности. 

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