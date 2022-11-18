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Украшения

Все на наших руках! В этом сезоне браслеты — главный акцент образа

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Мы видели браслеты c шипами у Acne Studios, сияющие стразами у Dolce&Gabbana и крупные с золотым финишем у Bally. Поэтому наш вердикт однозначный: эффектные украшения на запястья — тренд сезона! Собрали самые классные варианты от локальных марок и мировых ювелирных брендов. 

Архивы пресс-служб

Bally

Архивы пресс-служб

Dolce&Gabbana

Архивы пресс-служб

Acne Studios

Архивы пресс-служб

Alexander MQueen

Ювелирные браслеты

Как носить? Можно просто закатать рукава, можно нанизывать браслеты на перчатки до локтя, а можно обнажить плечи и сделать браслет главным акцентом в образе. Выбирайте однотонную, не перегруженную деталями одежду, помните: один акцент в одни руки.

Архивы пресс-служб

Mercury, Pasquale Bruni, 1 908 500 руб. 

Архивы пресс-служб

Mercury, 473 000 руб.

Архивы пресс-служб

ДЛТ, Bottega Veneta, 108 500 руб.

Архивы пресс-служб

All Time, Maddle, 17 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Fjord, 19 900 руб. 

Архивы пресс-служб

All Time, UNOde50, 9 720 руб. 

Архивы пресс-служб

All Time, Maddle, 11 010 руб. 

Забываем про крупные браслеты-цепи, которые мы носили два прошлых сезона, и переодеваем запястья и в цельнометаллические оболочки. Например, в серебряный браслет с выгравированными цифрами MM6 или стекающий Fjord. 

Бижутерия

Архивы пресс-служб

Poison Drop, Lisa Smith, 8 000 руб.

Архивы пресс-служб

ДЛТ, Dolce&Gabbana, 31 950 руб.

Архивы пресс-служб

ДЛТ, Loewe, 126 500 руб.

Архивы пресс-служб

Кенгуру, 5 999 руб.

Архивы пресс-служб

Poison Drop, Swarovski, 38 000 руб.

Архивы пресс-служб

Viva la Vika, Missoma, 34 340 руб. 

Архивы пресс-служб

Subbota, 34 000 руб. 

Архивы пресс-служб

ДЛТ, JW Anderson, 126 500 руб.

Архивы пресс-служб

Poison Drop, Selebriciti Jewellery, 6 320 руб.

Архивы пресс-служб

Alvaar, 7 000 руб.

Архивы пресс-служб

Poison Drop, MM6 Maison Margiela, 37 800 руб.

Архивы пресс-служб

Subbota, 2 200 руб.

Тренд на крупные камни тоже не сдает позиции: горный хрусталь-кабошон украшает браслет Avgvst, а целая россыпь крашеного кварца — Serebriciti Jewelry. 

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