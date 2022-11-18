Все на наших руках! В этом сезоне браслеты — главный акцент образа

Как носить? Можно просто закатать рукава, можно нанизывать браслеты на перчатки до локтя, а можно обнажить плечи и сделать браслет главным акцентом в образе. Выбирайте однотонную, не перегруженную деталями одежду, помните: один акцент в одни руки.