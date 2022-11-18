Все на наших руках! В этом сезоне браслеты — главный акцент образа

Мы видели браслеты c шипами у Acne Studios, сияющие стразами у Dolce&Gabbana и крупные с золотым финишем у Bally. Поэтому наш вердикт однозначный: эффектные украшения на запястья — тренд сезона! Собрали самые классные варианты от локальных марок и мировых ювелирных брендов.
Ювелирные браслеты
Как носить? Можно просто закатать рукава, можно нанизывать браслеты на перчатки до локтя, а можно обнажить плечи и сделать браслет главным акцентом в образе. Выбирайте однотонную, не перегруженную деталями одежду, помните: один акцент в одни руки.
Забываем про крупные браслеты-цепи, которые мы носили два прошлых сезона, и переодеваем запястья и в цельнометаллические оболочки. Например, в серебряный браслет с выгравированными цифрами MM6 или стекающий Fjord.
Бижутерия
Тренд на крупные камни тоже не сдает позиции: горный хрусталь-кабошон украшает браслет Avgvst, а целая россыпь крашеного кварца — Serebriciti Jewelry.
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