4 главные драгоценности октября

Возможно, самое разумное, что вы можете сделать сейчас — это пригреть у себя в шкатулке кутюрное кольцо Parure Atelier. Золотая змейка в тиаре из бриллианта маркиз крутит на хвосте роскошный турмалин параиба весом больше семи карат — перстень-оберег, недавняя премьера Parure Atelier, одновременно претендует на статус «фамильная драгоценность», «шоустоппер» и «моя прелесть». Редкий самоцвет, этот турмалин параиба ведет свою родословную из Мозамбика и светится неоновым зеленым блеском. Кроме того, очевидно, что эта змея — искусительница: к кольцу она совершенно точно попросит колье с жадеитами, браслет со звездчатым сапфиром или нечто невиданное, в жанре «цветочек аленький». И тут у нас есть хорошая новость — бренд Parure Atelier на то и ателье, чтобы вы могли обратиться к команде профессиональных художников, дизайнеров и геммологов за «индпошивом»: колумбийский изумруд или розовый бриллиант, мастера согласуют с вами правильный камень, эскиз, и произведение высокого ювелирного искусства будет ваше!