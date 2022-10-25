4 главные драгоценности октября

Зеленый — цвет надежды. Носим его неистово во всех возможных драгоценных вариациях.
Jowissa
Швейцарцев Jowissa мы давно знаем благодаря четким и авангардным часам, в дизайне которых мастера используют малахит, мрамор, бирюзу и даже ценные породы дерева. Этот браслет соблюдает ДНК марки: изумрудный кристалл, златая цепь — и зеленый свет нашим мечтам.
Bulgari
Можно вывезти девушку с Арракиса или изгнать из рая, но нельзя заставить ее разлюбить две вечные ценности — Рим и изумруды. В фильме Паоло Соррентино, снятом специально для коллекции Bulgari Eden the Garden of Wonders, Зендая — просто богиня любви и красоты в колье Emerald Venus. 20-каратный колумбийский изумруд, ветки из бриллиантов и изумрудных бусин — все это пышный оммаж папоротнику сapelvenere, название которого переводится как «Венерин волос».
Parure Atelier
Возможно, самое разумное, что вы можете сделать сейчас — это пригреть у себя в шкатулке кутюрное кольцо Parure Atelier. Золотая змейка в тиаре из бриллианта маркиз крутит на хвосте роскошный турмалин параиба весом больше семи карат — перстень-оберег, недавняя премьера Parure Atelier, одновременно претендует на статус «фамильная драгоценность», «шоустоппер» и «моя прелесть». Редкий самоцвет, этот турмалин параиба ведет свою родословную из Мозамбика и светится неоновым зеленым блеском. Кроме того, очевидно, что эта змея — искусительница: к кольцу она совершенно точно попросит колье с жадеитами, браслет со звездчатым сапфиром или нечто невиданное, в жанре «цветочек аленький». И тут у нас есть хорошая новость — бренд Parure Atelier на то и ателье, чтобы вы могли обратиться к команде профессиональных художников, дизайнеров и геммологов за «индпошивом»: колумбийский изумруд или розовый бриллиант, мастера согласуют с вами правильный камень, эскиз, и произведение высокого ювелирного искусства будет ваше!
Mercury
Кажется, нарядные серьги Mercury из коллекции Color — уже музейная ценность. Два замбийских изумруда (шесть карат весом каждый!) торжественно висят на ветках из бриллиантов (огранки груша и маркиз!) — это просто какой-то Бакст. Или Серов? Нет, Сомов. Впрочем, вы сами видите этот роскошный оттенок vivid green у драгоценных камней, прибывших к нам из уже не такой далекой Африки. Врубель — и точка!
Комментарии (0)