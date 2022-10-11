Зеркала, одиночки и жидкий кафф: 22 варианта серег на эту осень

В холодное время, признаемся честно, остается не так много простора для украшательств: шея туго замотана шарфом, пальцы всегда в перчатках, а запястья — в свитерах. Но вот мочки ушей нет-нет, да и выскочат из-под шапки. На этот случай мы делимся нашими любимыми серьгами, которые будем носить всю осень, зиму, да и что уж скрывать — лето! Потому что тут собрались беспроигрышные варианты: серьга-пушистик, россыпь жемчуга и даже моносерьга Lili Archive — ручная работа 16-летней Лилианы Григалашвили.
Крупные серьги уже успели стать statement предметами в нашем ювелирном гардеробе. И если летом мы часто носим тонкие серебряные хупы и мини-гвоздики, то в холодное время года позволяем себе все что угодно. Например, сочетаем сверкающие вечерние варианты с небрежным пучком и жакетом в офис, или нежно заправляем волосы за ушко и надеваем моносерьгу с пушком по пути на свидание.
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