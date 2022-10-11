Зеркала, одиночки и жидкий кафф: 22 варианта серег на эту осень

В холодное время, признаемся честно, остается не так много простора для украшательств: шея туго замотана шарфом, пальцы всегда в перчатках, а запястья — в свитерах. Но вот мочки ушей нет-нет, да и выскочат из-под шапки. На этот случай мы делимся нашими любимыми серьгами, которые будем носить всю осень, зиму, да и что уж скрывать — лето! Потому что тут собрались беспроигрышные варианты: серьга-пушистик, россыпь жемчуга и даже моносерьга Lili Archive — ручная работа 16-летней Лилианы Григалашвили.