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Украшения

Зеркала, одиночки и жидкий кафф: 22 варианта серег на эту осень

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В холодное время, признаемся честно, остается не так много простора для украшательств: шея туго замотана шарфом, пальцы всегда в перчатках, а запястья — в свитерах. Но вот мочки ушей нет-нет, да и выскочат из-под шапки. На этот случай мы делимся нашими любимыми серьгами, которые будем носить всю осень, зиму, да и что уж скрывать — лето! Потому что тут собрались беспроигрышные варианты: серьга-пушистик, россыпь жемчуга и даже моносерьга Lili Archive — ручная работа 16-летней Лилианы Григалашвили.

Saf Safu, Viva La Vika, 19 100 руб. 

Avgvst, 13 800 руб. 

Fjord, 12 900 руб. 

Alvaar, 4 200 руб.

Posh Mimi, Viva La Vika, 4 280 руб.

10.gran, 44 000 руб. 

Posh Mimi, Viva La Vika, 5 780 руб. 

Timeless Pearly, Viva La Vika, 31 000 руб. 

Accentuate, Poison Drop, 30 750 руб. 

Poison Drop Lab, 8 500 руб. 

10.gran, 24 000 руб.  

Крупные серьги уже успели стать statement предметами в нашем ювелирном гардеробе. И если летом мы часто носим тонкие серебряные хупы и мини-гвоздики, то в холодное время года позволяем себе все что угодно. Например, сочетаем сверкающие вечерние варианты с небрежным пучком и жакетом в офис, или нежно заправляем волосы за ушко и надеваем моносерьгу с пушком по пути на свидание. 

Архивы пресс-служб

Lili Archive, ДЛТ, 12 100 руб.

Архивы пресс-служб

Loewe, ДЛТ, 23 400 руб. 

Архивы пресс-служб

Garrard, ДЛТ, 2 580 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Maxim Demidov, All TIme, 852 270 руб. 

Архивы пресс-служб

Magda Butrym, ДЛТ, 37 900 руб. 

Архивы пресс-служб

Alessandra Rich, ДЛТ, 35 250 руб. 

Архивы пресс-служб

Saint Laurent, ДЛТ, 48 200 руб.

Архивы пресс-служб

Off-White, Babochka, 61 700 руб. 

Архивы пресс-служб

Magda Butrym, Babochka, 46 800 руб.

Архивы пресс-служб

Caviar Jewellery, ДЛТ, 18 020 руб. 

Архивы пресс-служб

Альдзена, All Time, 84 680 руб. 

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