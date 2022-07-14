Hublot показали часы, посвященные Ибице, Капри и Сен-Тропе

Часовой бренд Hublot выпустил три новые линии, которые посвящены Ибице, Капри и Сен-Тропе. Там же компания открыла три сезонных бутика (работают ежегодно летом) — в них и будут представлены модели серии Hublot Love Summer.
В ограниченную серию Big Bang Unico St-Tropez Boutique, посвященную одноименному городу, вошли 30 экземпляров. Вдохновлены они сине-бирюзовыми водами пляжей Таити и Пампелон. Часы отличаются изящным дизайном, модернизированной конструкцией, улучшенным считыванием показаний и функциональностью. Керамический безель, ремешок из каучука с подкладкой, индексы, цифры и стрелки окрашены в сине-бирюзовый цвет, контрастирующий с черным керамическим корпусом с пескоструйной обработкой. Внутри — мануфактурный механизм UNICO V2 , запас хода в 72 часа и калибр HUB 1280. На сапфировом стекле задней крышки модели изображен силуэт колокольни, которая находится неподалеку от бутика Hublot Сен-Тропе.
Hublot воспевает богемный праздничный дух Ибицы в ограниченной серии часов из 50 экземпляров Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Blue Ibiza Boutique. Модель выполнена из любимого материала бренда — цветной керамики. Часы диаметром 45 миллиметров с темно-синим керамическим безелем и корпусом, автоматическим механизмом хронографа HUB1155 и запасом хода 42 часа окрашены в яркие синие цвета. Синий ремешок из кожи аллигатора с белой прошивкой и полосой создает такой же яркий контраст, как и заводная головка, кнопки и H-образные винты из титана. На сапфировом стекле задней крышки часов нанесена надпись «H Ibiza».
Бирюзовые воды Голубого грота с острова Капри и контраст с его темно-серыми стенами стали вдохновением для создания ограниченной серии Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Capri Boutique из 50-ти экземпляров. Визуально часы объединили черную и бирюзовую керамику, а функционально могут работать без перерыва на протяжении 42 часов. Модель диаметром 45 миллиметров дополнена ремешком из бирюзово-синего каучука с подкладкой. Бонус: часы водонепроницаемы и выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров.
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