Hublot показали часы, посвященные Ибице, Капри и Сен-Тропе

Бирюзовые воды Голубого грота с острова Капри и контраст с его темно-серыми стенами стали вдохновением для создания ограниченной серии Classic Fusion Aerofusion Chronograph Ceramic Capri Boutique из 50-ти экземпляров. Визуально часы объединили черную и бирюзовую керамику, а функционально могут работать без перерыва на протяжении 42 часов. Модель диаметром 45 миллиметров дополнена ремешком из бирюзово-синего каучука с подкладкой. Бонус: часы водонепроницаемы и выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров.