Ювелирный бренд Avgvst поженит всех желающих прямо в своем магазине

Дизайн новинок — это оммаж сентиментальным кольцам XIV–XVI веков с выгравированными посланиями. Всего в коллекции четыре базовых украшения: вогнутое кольцо-арка, кольцо с восемью плавными гранями, «фламандское» кольцо, будто с картины Лукаса Ван Лейдена, и кольцо-мюзле, закрученное на манер проволоки от игристого. Есть варианты в белом или лимонном золоте и разной ширины. Avgvst не делят кольца на мужские и женские, именно поэтому украшения называются партнерскими.