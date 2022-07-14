Ювелирный бренд Avgvst поженит всех желающих прямо в своем магазине

Avgvst решили в эту субботу, 16 июля, «женить» всех желающих прямо в своих магазинах. Метафорические свадьбы пройдут в московском (на Чистых прудах) и петербургском (на Рубинштейна) магазинах бренда под цветочной аркой. Тогда же состоится презентация новой коллекции, в которую вошли партнерские и помолвочные кольца.
Дизайн новинок — это оммаж сентиментальным кольцам XIV–XVI веков с выгравированными посланиями. Всего в коллекции четыре базовых украшения: вогнутое кольцо-арка, кольцо с восемью плавными гранями, «фламандское» кольцо, будто с картины Лукаса Ван Лейдена, и кольцо-мюзле, закрученное на манер проволоки от игристого. Есть варианты в белом или лимонном золоте и разной ширины. Avgvst не делят кольца на мужские и женские, именно поэтому украшения называются партнерскими.
16 июля, 12:00—18:00
Avgvst, Рубинштейна, 16
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