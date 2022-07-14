«Ну ты ювелир!»: 7 мастер-классов в Петербурге, на которых научат делать украшения

Мастер-классы и курсы «сделай сам» актуальны всегда, а во времена ухода брендов и нестабильной экономики тем более. Делать что-то своими руками — не только полезный навык, но и медитативная практика. Кто-то учится вязать, кто-то работать с керамикой, а мы предлагаем самостоятельно создавать украшения. Собрали 7 мастер-классов и курсов в Петербурге для начинающих.
«Лобзик»
Здесь вас научат создавать фактурные кольца, серьги или предложат пройти ювелирный интенсив. Работать будете с популярным сейчас материалом среди профессиональных ювелиров — латунью, а также титаном, медью, воском и природными камнями. На мастер-классе есть возможность посеребрить готовое украшение. Курс представляет собой более обстоятельное погружение. В него входит знакомство с инструментами, техникой безопасности и пайкой, получение знаний о фактурах на металле и, конечно, создание авторских украшений.
Как попасть: записаться
Цена: ювелирный интенсив — 16 000, мастер-класс — 2 500 руб.
I love u jewelry
I love u jewelry обещают идеальное украшение за два часа. Именно столько времени потребуется, чтобы создать кольцо, кулон или браслет, которые будут и отлично сидеть, и отлично выглядеть, и радовать. Материалы и дизайн можно выбрать самим, а также добавить гравировку. Так есть 8 вариантов золота и конструктор, который поможет определиться с внешним видом украшения. Мастер-класс проходит в шесть этапов: плавка металла, прокатка, придание формы, нанесение дизайна, полировка и шлифовка. И все под присмотром профессиональных ювелиров.
Как попасть: записаться
Цена: по запросу
Mostartmetal
Художник и ювелирный мастер Полина Митяева проводит мастер-классы для молодоженов и учит создавать авторские украшения. Можно сделать кольцо с отпечатками пальцев, серьги, запонки, используя разные материалы — серебро, желтое, розовое золото или ваше собственное, печать и фактуру — полированную или матовую. Кроме того, здесь вам (заранее!) помогут определиться с дизайном будущего украшения.
Как попасть: записаться
Цена: 6 000 руб.
Wedding Workroom
Название этого проекта намекает, что речь на ювелирных мастер-классах пойдет об украшениях для влюбленных пар. Все так. Wedding Workroom предлагают парам создавать помолвочные и обручальные кольца. Важность персонализации по-прежнему высока, поэтому такой досуг для будущих супругов считаем актуальным, нужным и важным. Хотя даже если вы не собираетесь вступать в брак, для вас найдется подходящий мастер-класс.
Как попасть: записаться
Цена: по запросу
PRIS
В ювелирной школе PRIS много всего: мастер-классы, курсы для ювелиров, мастеров, студентов и, конечно, начинающих любителей. Последним помогут разработать и материализовать украшения по собственным идеям или под вдохновением от понравившейся вещи известного бренда. Но основной упор мастер-классов на обручальные кольца. Любовь в тренде!
Как попасть: записаться
Цена: по запросу
Millis love
От своих учеников студия Millis love не требует ни опыта взаимодействия с металлами и специальных навыков. Тем не менее, новичкам обещают собственноручно созданный ювелирный шедевр. Мы верим! Специализируется студия на обручальных кольцах, но не на традиционных. Например, кольцах с гравировкой в виде разработанного парой рисунка, с изображением карты мира или уникальным орнаментом. Три часа и пара совпала.
Как попасть: записаться
Цена: мастер-класс на два кольца — 16 000, мастер-класс на одно кольцо — 11 000 руб.
Botanica jewelry
В случае подруг-ювелирок Кати и Иры не работает поговорка «Кто не умеет сам, пусть учит». Они и сами создают украшения из серебра, и учат других. Мастер-классы почти индивидуальные — каждый проводится для 1-2 человек. С учениками занимается Катя, которая объясняет такую камерность кропотливостью ювелирного дела и необходимостью уделить внимание, помочь и объяснить все детали процесса. На занятиях Botanica jewelry можно сделать тонкие и волнистые кольца, гвоздики, широкие кольца с посланиями и фактурой и подвески.
Как попасть: записаться
Цена: по запросу
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