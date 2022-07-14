«Ну ты ювелир!»: 7 мастер-классов в Петербурге, на которых научат делать украшения

От своих учеников студия Millis love не требует ни опыта взаимодействия с металлами и специальных навыков. Тем не менее, новичкам обещают собственноручно созданный ювелирный шедевр. Мы верим! Специализируется студия на обручальных кольцах, но не на традиционных. Например, кольцах с гравировкой в виде разработанного парой рисунка, с изображением карты мира или уникальным орнаментом. Три часа и пара совпала.

Как попасть: записаться

Цена: мастер-класс на два кольца — 16 000, мастер-класс на одно кольцо — 11 000 руб.