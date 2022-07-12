Hublot выпустили модель Big Bang Unico Essential Grey лимитированной серией в 200 экземпляров

Бренд Hublot показал новинку — модель Big Bang Unico Essential Grey. Она выпущена ограниченным тиражом всего в 200 экземпляров и доступна только онлайн. Часы представляют собой культовый корпус Big Bang Unico с сатинированной отделкой безеля, стрелок и циферблата, покрытый титаном.
Рикардо Гваделупе
генеральный директор Hublot
«Впервые в истории Hublot мы придумали и разработали ограниченную серию Big Bang Unico Essential Grey исключительно для продажи в Интернете. Мы хотели подчеркнуть, насколько важной для нас стала электронная коммерция. Все наши поклонники, коллекционеры и потенциальные клиенты теперь имеют равные шансы получить эту великолепную и редкую новую модель».
Сердце часов Big Bang Unico Essential Grey бьется в такт мануфактурному калибру HUB1280, а их запас хода — 72 часа. Благодаря своим размерам (диаметр 42 миллиметра и толщина корпуса 14,5 миллиметра) модель универсальна — подходят как мужчинам, так и женщинам. Дополняют часы унисекс два ремешка: серый каучуковый с подкладкой и с застежкой-липучкой.
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