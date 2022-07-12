Hublot выпустили модель Big Bang Unico Essential Grey лимитированной серией в 200 экземпляров

генеральный директор Hublot

«Впервые в истории Hublot мы придумали и разработали ограниченную серию Big Bang Unico Essential Grey исключительно для продажи в Интернете. Мы хотели подчеркнуть, насколько важной для нас стала электронная коммерция. Все наши поклонники, коллекционеры и потенциальные клиенты теперь имеют равные шансы получить эту великолепную и редкую новую модель».