Zenith представили вторую специальную серию часов DEFY Extreme E

Приборная панель DEFY Extreme E «Island X Prix» — открытый многослойный циферблат с тонированными элементами из сапфирового стекла, украшенный акцентами огненно-оранжевого оттенка. Через циферблат, а также заднюю крышку корпуса, частично виден самый быстрый автоматический высокочастотный калибр хронографа. Он гарантирует точность измерения времени до 1/100 секунды и обладает двумя независимыми модулями спуска: первый отвечает за хронометражную часть механизма и функционирует с частотой 5 Гц (36 000 пк/ч), а второй — за работу хронографа и функционирует с частотой 50 Гц (360 000 пк/ч). Заднюю крышку из сапфирового стекла украшает логотип «Island X Prix».