Zenith представили вторую специальную серию часов DEFY Extreme E

Компания Zenith продолжает сотрудничество с чемпионатом по ралли на электротяге Extreme E как официальный хронометрист и партнер-основатель. Ко второму сезону гонок бренд представил новую специальную серию часов DEFY Extreme E. В основе ярко-оранжевой модели DEFY Extreme E «Island X Prix» — механизм DEFY Extreme Carbon — самый легкий и прочный в мире автоматического высокочастотного хронографа.
В дизайн новинки включены элементы из переработанных материалов, которые остались после гонок первого сезона. Многие элементы часов, включая заводную головку и кнопки хронографа, созданы из углеродного волокна. Система защиты кнопок, а также двенадцатигранный безель выполнены из титана с пескоструйной обработкой. Такое дизайнерское решение подчеркивает угловатую форму корпуса.
Приборная панель DEFY Extreme E «Island X Prix» — открытый многослойный циферблат с тонированными элементами из сапфирового стекла, украшенный акцентами огненно-оранжевого оттенка. Через циферблат, а также заднюю крышку корпуса, частично виден самый быстрый автоматический высокочастотный калибр хронографа. Он гарантирует точность измерения времени до 1/100 секунды и обладает двумя независимыми модулями спуска: первый отвечает за хронометражную часть механизма и функционирует с частотой 5 Гц (36 000 пк/ч), а второй — за работу хронографа и функционирует с частотой 50 Гц (360 000 пк/ч). Заднюю крышку из сапфирового стекла украшает логотип «Island X Prix».
Пару модели составляет черно-оранжевый ремешок из каучука и переработанных шин Continental CrossContact, которые использовались в гонках первого сезона. Также в серии есть дополнительные ремешки: черный Velcro и черный каучуковый. Часы DEFY Extreme E «Island X Prix» оснащены водонепроницаемым и ударопрочным корпусом, вдохновленным экстремальными условиями ралли. Покрытие корпуса изготовлено из переработанных шин E-grip, а покрытие платины — из частей гоночного брезента первого сезона Extreme E.
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