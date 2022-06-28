Hublot показали первые часы, полностью созданные из керамики

Керамика — чрезвычайно твердый материал как для механической обработки, так и для отделки. Hublot не только освоили керамику, но и смогли добиться водонепроницаемости корпуса, а также частоты и мощности звука. Процесс освоения занял 20 лет и был очень сложным, так как все параметры часов взаимосвязаны. В итоге мастера бренда создали часы Big Bang Integral Minute Repeater Ceramic, которые стали не триумфом над материалом, а демонстрацией междисциплинарного мастерства в часовом деле.