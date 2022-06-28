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Hublot показали первые часы, полностью созданные из керамики

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пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Hublot стали первой часовой компанией в мире, которая разработала и создала часы, полностью состоящие из керамики. Новинка получила название Big Bang Integral Minute Repeater Ceramic.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Керамика — чрезвычайно твердый материал как для механической обработки, так и для отделки. Hublot не только освоили керамику, но и смогли добиться водонепроницаемости корпуса, а также частоты и мощности звука. Процесс освоения занял 20 лет и был очень сложным, так как все параметры часов взаимосвязаны. В итоге мастера бренда создали часы Big Bang Integral Minute Repeater Ceramic, которые стали не триумфом над материалом, а демонстрацией междисциплинарного мастерства в часовом деле.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Hublot представили 36 часов диаметром 43 миллиметра, одна часть которых выполнена из черной керамики, другая — из белой. Эти часы вошли в коллекцию Integral Ceramic, впервые представленную в 2020 году. Механизмы серии полностью сделаны из керамики: корпус, браслет, безель и задняя крышка. Турбийон Big Bang Integral Minute Repeater Ceramic изготовлен вручную, как это принято у Hublot. Он заключен в калибр MHUB801 с ручным заводом, обеспечивающим 80-часовой запас хода, то есть более трех дней.

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