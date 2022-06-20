Zenith и аукционный дом Phillips отреставрировали и декорировали хронометрическую легенду — механизм Calibre 135-O

Бренд Zenith и аукционный дом Phillips показали результат совместной работы — лимитированную серию Calibre 135-O Observatoire. Она основана на механизме Calibre 135-O — хронометрической легенде XX века. Этот механизм авторства Ефрема Джобена выходил с 1949 по 1962 годы и стал рекордсмен по количеству наград за всю историю часового искусства. Он получил 230 наград за точность хода и пять лет подряд выигрывал соревнования, организованные обсерваториями. Над реставрацией и отделкой культового механизма Zenith и Phillips трудились вместе с именитыми часовщиками: Кари Вутилайненом, Шарлем Флеком и Рене Жигаксом.
Для серии Calibre 135-O Observatoire были отобраны 10 механизмов, которые относятся к триумфальному периоду 1950-1954 годов. Новая модель объединяет особенности часов 50-х, знаковые элементы Zenith и современный стиль. Круглый платиновый 38-мм корпус продолжается креплениями сужающейся формы, накрытыми безелем, заводная головка с насечками украшена современным логотипом Zenith со звездой, а выпуклый черный циферблат из стерлингового серебра с гравированным в технике гильоше закрывает объемное сапфировое стекло.
Эстетика исторического механизма включает вручную скошенные и отполированные края мостов золотистого цвета, винты с головками с полированными и скошенными краями, круговое зернение на платине, спиральное матирование на гребенке и колесах заводной головки. На секундный индикатор в положении «6 часов» нанесен серийный номер механизма — свидетельство лимитированности и знак того, что каждый механизм был отрегулирован хронометристами Шарлем Флеком и Рене Жигаксом, а затем побывал в мастерской рестовратора Кари Вутилайнена.
Кари Вутилайнен
«Те, кто работали над этими механизмами, были лучшими часовщиками своего времени. Они владели мастерством, позволяющим делать столь точные вещи. Эта точность сохранилась и спустя 70 лет. Мы были просто обязаны сберечь это совершенство».
Модель Calibre 135 Observatoire находится в деревянном футляре из орехового дерева с латунными крепежными деталями. Данный футляр напоминает о контейнерах, в которых калибры для хронометрических испытаний перевозили с Мануфактуры Zenith на соревнования в обсерваторию Невшателя.
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