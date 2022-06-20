Zenith и аукционный дом Phillips отреставрировали и декорировали хронометрическую легенду — механизм Calibre 135-O

Бренд Zenith и аукционный дом Phillips показали результат совместной работы — лимитированную серию Calibre 135-O Observatoire. Она основана на механизме Calibre 135-O — хронометрической легенде XX века. Этот механизм авторства Ефрема Джобена выходил с 1949 по 1962 годы и стал рекордсмен по количеству наград за всю историю часового искусства. Он получил 230 наград за точность хода и пять лет подряд выигрывал соревнования, организованные обсерваториями. Над реставрацией и отделкой культового механизма Zenith и Phillips трудились вместе с именитыми часовщиками: Кари Вутилайненом, Шарлем Флеком и Рене Жигаксом.