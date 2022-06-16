Hublot показали серию часов, созданную вместе с художником Ришаром Орлински

Компания Hublot и современный французский художник Ришар Орлински представили совместную серию часов. Это четыре версии модели Classic Fusion Orlinski Bracelet с новым металлическим браслетом, который дополнен элементами известных скульптур автора. Напомним, что Ришар Орлински — член семьи Hublot Loves Art наряду с такими художниками, как Шепард Фейри, Максим Плешиа-Буши, Марк Ферреро и Такаси Мураками.