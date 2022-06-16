Hublot показали серию часов, созданную вместе с художником Ришаром Орлински

Компания Hublot и современный французский художник Ришар Орлински представили совместную серию часов. Это четыре версии модели Classic Fusion Orlinski Bracelet с новым металлическим браслетом, который дополнен элементами известных скульптур автора. Напомним, что Ришар Орлински — член семьи Hublot Loves Art наряду с такими художниками, как Шепард Фейри, Максим Плешиа-Буши, Марк Ферреро и Такаси Мураками.
Инженеры Hublot применили все свое техническое мастерство при создании часов. Структура браслета состоит из 83 деталей, выполненных из титана со скошенными краями и фасками. Благодаря скошенным формам, вдохновленным скульптурами Ришара Орлински, браслет играет с отражениями зеркально отполированных граней, а Н-образные звенья напоминают логотип Hublot.
Полированный титановый корпус оснащен механизмом HUB1100, автоматическим калибром с запасом хода 42 часа. Циферблат имеет граненый дизайн, характерный для творчества Орлински, и предлагается в двух вариантах: из черной или белой керамики.
Hublot также показали модель Classic Fusion Orlinski Bracelet c интегрированным браслетом, который, как и корпус, инкрустирован бриллиантовым паве. Некоторые грани на корпусе, безеле и браслете дополнены бриллиантами общим весом 3,79 карата.
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