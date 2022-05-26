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Украшения

В музее СПбГУ открывается выставка «Ре — форма», посвященная апсайклингу и ресайклингу в ювелирных украшениях

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На выходных в музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма». Она посвящена украшениям, созданным с использованием апсайклинга и ресайклинга. Так в основе экспонатов винтажные вещи, отходы и переработанное сырье.

пресс-служба СПбГУ

Брошь «Нос». Автор: Тина Хмельницкая

В экспозицию вошли работы двадцати ювелиров-художников из Москвы и Петербурга, которые развивают направление recicling-art. Они предлагают через призму искусства и ювелирного дела посмотреть на хлам, мусор и ненужные вещи, способные рождать новые украшения. Тема выставки отсылает к экологическим проблемам и проблемам перепотребления, а задача авторов-участников — повлиять на решение мировых экологических вопросов.

Выставка «Ре — форма» продолжает проект музея В. В. Набокова «Ювелирный вектор» и приурочена к проведению ХХV Международной конференции «Мода и дизайн».

СПбГУ, ул. Большая Морская, 47

28 мая—27 июня

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