Zenith дополнили серию DEFY Midnight двумя ностальгическими моделями

В DEFY Midnight Sunset цвета циферблата плавно перетекают от теплого красного к глубокому желтому. Этот переход напоминает закат. DEFY Midnight Borealis же отсылают к северному сиянию своим темно-синим циферблатом, который постепенно меняется на изумрудно-зеленый. В обеих моделях каждая часовая метка выделена белым бриллиантом. Исключение — отметка на положении «3 часа», — на ее месте расположен указатель даты. Через сапфировое стекло задней крышки виден мануфактурный автоматический калибр Elite 670, обеспечивающий 50-часовой запас хода. Колеблющийся ротор механизма в форме звезды вновь отдает дань культовому звездному небу.