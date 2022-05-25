Zenith дополнили серию DEFY Midnight двумя ностальгическими моделями

В культовой женской линейке Zenith пополнение — две новые модели: DEFY Midnight Sunset и DEFY Midnight Borealis. Они вдохновлены центральным элементом истории бренда — звездным ночным небом. Корпус обеих моделей создан из нержавеющей стали и украшен белыми бриллиантами классической огранки на безеле.
В DEFY Midnight Sunset цвета циферблата плавно перетекают от теплого красного к глубокому желтому. Этот переход напоминает закат. DEFY Midnight Borealis же отсылают к северному сиянию своим темно-синим циферблатом, который постепенно меняется на изумрудно-зеленый. В обеих моделях каждая часовая метка выделена белым бриллиантом. Исключение — отметка на положении «3 часа», — на ее месте расположен указатель даты. Через сапфировое стекло задней крышки виден мануфактурный автоматический калибр Elite 670, обеспечивающий 50-часовой запас хода. Колеблющийся ротор механизма в форме звезды вновь отдает дань культовому звездному небу.
DEFY Midnight представлены в специальном футляре-шкатулке с тремя дополнительными цветными ремешками и сменной раскладывающейся застежкой. В партнерстве с Nona Source (стартапом компании LVMH) Zenith разработали новую линию ремней. В ее основе — переработанные кожаные и текстильные материалы, которые используют мировые модные дома.
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