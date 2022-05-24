Hublot представили культовую модель Big Bang Unico Summer в новом — фиолетовом — цвете

42-миллиметровый корпус часов создан из алюминия. Инженерам Hublot удалось сделать анодированное, сатинированное и полированное покрытия в фиолетовом цвете и обеспечить прочность модели, а также защиту от царапин и ударов. Внутри у Big Bang Unico Summer мануфактурный калибр HUB1280, который гарантирует запас хода в 72 часа. Стрелки и индексы выполнены в том же фиолетовом цвете, что и корпус часов, со сверкающим люминесцентным покрытием белого оттенка.