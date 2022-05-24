Hublot представили культовую модель Big Bang Unico Summer в новом — фиолетовом — цвете

Часовой бренд выпустил новую летнюю версию культовой модели Big Bang Unico. Теперь она полностью выполнена в фиолетовом цвете. Дизайнеры вдохновились главным оттенком 2022 года по версии института Pantone — Very Peri — и приемом колор блокинга.
42-миллиметровый корпус часов создан из алюминия. Инженерам Hublot удалось сделать анодированное, сатинированное и полированное покрытия в фиолетовом цвете и обеспечить прочность модели, а также защиту от царапин и ударов. Внутри у Big Bang Unico Summer мануфактурный калибр HUB1280, который гарантирует запас хода в 72 часа. Стрелки и индексы выполнены в том же фиолетовом цвете, что и корпус часов, со сверкающим люминесцентным покрытием белого оттенка.
Модель дополнена двумя ремешками все того же фиолетового цвета. Первый — на «липучке» с прошивкой в тон, он застегивается с помощью спортивной застежки, второй выполнен из фирменного натурального каучука. Оба оснащены запатентованной Hublot системой One-Click, которая позволяет быстро менять ремешки. Всего выпущено 200 экземпляров Big Bang Unico Summer.
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