7 роскошных украшений весны, которым позавидовали бы царевны и императоры

Пройти тест на царевность? В украшениях этой весны — легко! «Собака.ru» собрала главные ювелирные новинки мая: кольца, ожерелья и серьги с сапфирами, бриллиантами и агатами. Что-то на роскошном.
Сandy
«Русские самоцветы»
Прием колор-блок теперь применяют и ювелиры, расставляя акценты с помощью цветной эмали и полудрагоценных камней (например, бирюзы). Бриллианты на их фоне смотрятся только ярче!
Parure Atelier
Кольцо с желтым бриллиантом — хорошая инвестиция (и не только в позитивные вайбы!): бум на фантазийные камни на пике, лимонные даймонды поселились в коллекции Бейонсе, а помолвочное кольцо с лимонным кохинором Виктория Бэкхем носит уже 23 года.
«Дорогой любви»
Maxim Demidov
Воспеть любовь в своем искусстве вслед за Робертом Индианой и Джеффом Кунсом отважился Максим Демидов. Для этого он выбрал изумруд в форме сердца весом в 7,46 карата и представил его в супрематической оправе.
High Jewellery
Chopard
Желтые бриллианты, словно отношения Джей Ло и Бена Аффлека, переживают новый взлет. Мы только за! — и за звездную пару, и за серьги из белого золота с крупными бриллиантами цвета майского солнца.
Exclusive
Axenoff
Нанизав на сеть из позолоченного серебра лазуриты, зеленые агаты и цитрины, Петру Аксенову удалось повторить палитру райского сада с полотен Брейгеля — и все это в одном ожерелье!
B.zero1
Bulgari
«Все течет, все меняется» — именно эта фраза древнегреческого философа зашифрована в волне бриллиантов, которая в новом дизайне охватывает центральную спираль кольца. А волнообразный ромб (тоже премьера!) мотивирует на личностный рост и открывает новые возможности. Да, ювелиры римского дома любят играть с культурными кодами, а в весенней коллекции их наберется на целый квиз! Разгадывать его можно часами, но главное знать, что B означает Bulgari, zero — новое тысячелетие, цифра 1 — бесконечные начала, ну а само кольцо — это Колизей в миниатюре (его архитектурные формы мы угадаем с одной ноты!).
Mercury
Сапфир в окружении бриллиантов — пожалуй, самое желанное помолвочное кольцо: именно такое украшает кисть герцогини Кембриджской (Кейт Миддлтон унаследовала фамильную драгоценность Виндзоров от принцессы Дианы). Крупный камень в кольце из коллекции Color — это редкая находка, но для Mercury нет ничего невозможного, даже если речь идет о цейлонском сапфире почти в 40 карат: вокруг яхонта лазоревого (копирайт Древней Руси) водят хоровод двенадцать овальных бриллиантов, сплетающихся в кружевной узор. Впрочем, блестящая форма не умаляет вес содержания: философ Павел Флоренский писал, что «в сапфире должно видеть символ души, устремляющейся в вечность», а Иван Грозный считал, что камень «усиливает мужество, веселит сердце и укрепляет нервы». С вами был краткий (драгоценный!) исторический экскурс, и теперь вы точно знаете, чем достойно пополнить фамильную сокровищницу!
Текст: Саша Карпова
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