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Украшения

7 роскошных украшений весны, которым позавидовали бы царевны и императоры

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Пройти тест на царевность? В украшениях этой весны — легко! «Собака.ru» собрала главные ювелирные новинки мая: кольца, ожерелья и серьги с сапфирами, бриллиантами и агатами. Что-то на роскошном.

Сandy

«Русские самоцветы»

архивы пресс-служб

Прием колор-блок теперь применяют и ювелиры, расставляя акценты с помощью цветной эмали и полудрагоценных камней (например, бирюзы). Бриллианты на их фоне смотрятся только ярче!

Parure Atelier

архивы пресс-служб

Кольцо с желтым бриллиантом — хорошая инвестиция (и не только в позитивные вайбы!): бум на фантазийные камни на пике, лимонные даймонды поселились в коллекции Бейонсе, а помолвочное кольцо с лимонным кохинором Виктория Бэкхем носит уже 23 года.

«Дорогой любви»

Maxim Demidov

архивы пресс-служб

Воспеть любовь в своем искусстве вслед за Робертом Индианой и Джеффом Кунсом отважился Максим Демидов. Для этого он выбрал изумруд в форме сердца весом в 7,46 карата и представил его в супрематической оправе.

High Jewellery

Chopard

архивы пресс-служб

Желтые бриллианты, словно отношения Джей Ло и Бена Аффлека, переживают новый взлет. Мы только за! — и за звездную пару, и за серьги из белого золота с крупными бриллиантами цвета майского солнца.

Exclusive

Axenoff

архивы пресс-служб

Нанизав на сеть из позолоченного серебра лазуриты, зеленые агаты и цитрины, Петру Аксенову удалось повторить палитру райского сада с полотен Брейгеля — и все это в одном ожерелье!

B.zero1

Bulgari

архивы пресс-служб

«Все течет, все меняется» — именно эта фраза древнегреческого философа зашифрована в волне бриллиантов, которая в новом дизайне охватывает центральную спираль кольца. А волнообразный ромб (тоже премьера!) мотивирует на личностный рост и открывает новые возможности. Да, ювелиры римского дома любят играть с культурными кодами, а в весенней коллекции их наберется на целый квиз! Разгадывать его можно часами, но главное знать, что B означает Bulgari, zero — новое тысячелетие, цифра 1 — бесконечные начала, ну а само кольцо — это Колизей в миниатюре (его архитектурные формы мы угадаем с одной ноты!).

Mercury

архивы пресс-служб

Сапфир в окружении бриллиантов — пожалуй, самое желанное помолвочное кольцо: именно такое украшает кисть герцогини Кембриджской (Кейт Миддлтон унаследовала фамильную драгоценность Виндзоров от принцессы Дианы). Крупный камень в кольце из коллекции Color — это редкая находка, но для Mercury нет ничего невозможного, даже если речь идет о цейлонском сапфире почти в 40 карат: вокруг яхонта лазоревого (копирайт Древней Руси) водят хоровод двенадцать овальных бриллиантов, сплетающихся в кружевной узор. Впрочем, блестящая форма не умаляет вес содержания: философ Павел Флоренский писал, что «в сапфире должно видеть символ души, устремляющейся в вечность», а Иван Грозный считал, что камень «усиливает мужество, веселит сердце и укрепляет нервы». С вами был краткий (драгоценный!) исторический экскурс, и теперь вы точно знаете, чем достойно пополнить фамильную сокровищницу!

Текст: Саша Карпова

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