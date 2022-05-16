7 роскошных украшений весны, которым позавидовали бы царевны и императоры

Сапфир в окружении бриллиантов — пожалуй, самое желанное помолвочное кольцо: именно такое украшает кисть герцогини Кембриджской (Кейт Миддлтон унаследовала фамильную драгоценность Виндзоров от принцессы Дианы). Крупный камень в кольце из коллекции Color — это редкая находка, но для Mercury нет ничего невозможного, даже если речь идет о цейлонском сапфире почти в 40 карат: вокруг яхонта лазоревого (копирайт Древней Руси) водят хоровод двенадцать овальных бриллиантов, сплетающихся в кружевной узор. Впрочем, блестящая форма не умаляет вес содержания: философ Павел Флоренский писал, что «в сапфире должно видеть символ души, устремляющейся в вечность», а Иван Грозный считал, что камень «усиливает мужество, веселит сердце и укрепляет нервы». С вами был краткий (драгоценный!) исторический экскурс, и теперь вы точно знаете, чем достойно пополнить фамильную сокровищницу!