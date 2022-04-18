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Украшения

Mercury показали пасхальную коллекцию, в которую вошли драгоценные яйца и кулоны

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пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury

Ювелирная компания Mercury создала специальную пасхальную коллекцию. Она посвящена празднику и получила название Enamel. В коллекцию вошли сувенирные драгоценные яйца и кулоны на золотых цепочках.

пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury

Среди кулонов варианты из белого, желтого и розового золота, декорированные перегородчатой эмалью. В коллекции двадцать цветов эмали, например, традиционный красный, синий, голубой, желтый, зелееный, сиреневый, розовый, перламутровый.

пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury
пресс-служба Mercury

Сувенирные настольные яйца выполнены из золота и также покрыты перегородчатой эмалью разного цвета. Кроме того, они украшены драгоценными камнями: сапфирами, рубинами, изумрудами и бриллиантами. По желанию к ювелирному яйцу можно добавить сюрприз — дополнить его медведем из агата и бриллиантов, зайцем из белого опала и оникса или курицей в гнезде из золота и рубинов. Сувенирное яйцо можно использовать как шкатулку.

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