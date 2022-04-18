Mercury показали пасхальную коллекцию, в которую вошли драгоценные яйца и кулоны

Сувенирные настольные яйца выполнены из золота и также покрыты перегородчатой эмалью разного цвета. Кроме того, они украшены драгоценными камнями: сапфирами, рубинами, изумрудами и бриллиантами. По желанию к ювелирному яйцу можно добавить сюрприз — дополнить его медведем из агата и бриллиантов, зайцем из белого опала и оникса или курицей в гнезде из золота и рубинов. Сувенирное яйцо можно использовать как шкатулку.