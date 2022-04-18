Во флагманском магазине 47 Store пройдет своп украшений

В эту среду, 20 апреля, во флагманском магазине 47 Store на Петроградке состоится своп украшений. Приносить можно как олдскульную, так и современную бижутерию, изделия из пластика, керамики, металла, минималистичные или в стиле «дофаминовой нарядности». А забирать — что понравится.