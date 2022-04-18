Во флагманском магазине 47 Store пройдет своп украшений

В эту среду, 20 апреля, во флагманском магазине 47 Store на Петроградке состоится своп украшений. Приносить можно как олдскульную, так и современную бижутерию, изделия из пластика, керамики, металла, минималистичные или в стиле «дофаминовой нарядности». А забирать — что понравится.
47 Store делали долгий перерыв в организации своп-вечеринок, но вернулись к этому формату. Его главная миссия — поддержка осознанного потребления, а также, конечно, общение. Например, на мероприятии можно встретить и познакомиться с дизайнерами петербургских ювелирных марок.
20 апреля, с 19:00 до 22:00
47 Store, Большой пр. П.С., 47
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