Zenith приняли участие в крупнейшем часовом салоне Watches & Wonders в Женеве

Также во время салона Watches & Wonders Zenith представили эксклюзивную серию Chronomaster Sport из стали. Модель выделяется гравированным керамическим безелем, состоящем из трех керамических элементов в трех цветах, традиционных для El Primero – сером, антрацитовом и синем. Элементы соединены без швов и образуют единое целое на основании безеля, также выполненного из керамики. Цвета безеля отличаются от цвета счетчиков на циферблате, позволяя лучше видеть хронограф со счетчиком 1/10 секунды. Кроме того, серия отличается серебристым циферблатом с узором «солнечные лучи» и трехцветным счетчикам.