Zenith приняли участие в крупнейшем часовом салоне Watches & Wonders в Женеве

В Женеве состоялось одно из главных событий часовой индустрии — салон Watches & Wonders. В нем принял участие бренд Zenith. Компания представила свои новинки, а также организовала выставку Master of Chronographs, посвященную истории становления Zenith как мануфактуры и новатора в области автоматических хронографов. На ней были можно было увидеть 15 редких исторических экземпляров начиная с конца XIX века до сегодняшних дней.
Выставка Master of Chronographs показала прошлое и рассказала о свершениях Zenith. Экспозиция рассказала историю легендарных часовых механизмов мануфактуры: от первого калибра El Primero 1969 года до линии Chronomaster Open нового поколения с трехцветным циферблатом, который открывает механическое «сердце», работающее с высокой частотой.
Однако новая модель Chronomaster Open — это больше, чем просто обновленный дизайн. Она демонстрирует самые последние эстетические и технические решения коллекции Chronomaster. Современная интерпретация знаменитого хронографа Zenith El Primero, в которой есть и спортивная элегантность линии Chronomaster Sport, и эстетика Chronomaster Original, вдохновленной историческими моделями. Новинка в точности воспроизводят знаменитый трехцветный циферблат, который впервые появился в знаковой модели A386 в 1969 году. Диаметр корпуса уменьшен с 42 до 39.5 миллиметров, кнопки-помпы имеют округлую форму, а стальной браслет органично продолжает дизайн часов, сочетание полированной и матовой отделки перекликается с отделкой корпуса.
Также во время салона Watches & Wonders Zenith представили эксклюзивную серию Chronomaster Sport из стали. Модель выделяется гравированным керамическим безелем, состоящем из трех керамических элементов в трех цветах, традиционных для El Primero – сером, антрацитовом и синем. Элементы соединены без швов и образуют единое целое на основании безеля, также выполненного из керамики. Цвета безеля отличаются от цвета счетчиков на циферблате, позволяя лучше видеть хронограф со счетчиком 1/10 секунды. Кроме того, серия отличается серебристым циферблатом с узором «солнечные лучи» и трехцветным счетчикам.
Вторая версия часов Chronomaster Spor полностью выполнена из розового золота, включая браслет и гравированный безель со шкалой счетчика 1/10 секунды. Модель имеет черный или белый циферблат и культовые трехцветные счетчики El Primero, дополненные золотыми стрелками и накладными часовыми метками. Часы доступны и в двухтонной версии. Корпус и боковые звенья браслета выполнены из нержавеющей стали, а безель, заводная головка, кнопки-помпы и центральные звенья браслета – из розового золота.
Еще одно важное событие салона Watches & Wonders — презентация образовательного проекта Zenith, названного, как и выставка, Master of Chronographs. Это новая широкоформатная платформа, разработанная для демонстрации ноу-хау мануфактуры через ее историю, коллекции и мастерство в производстве высокочастотных хронографов. В первую очередь она призвана ознакомить широкую аудиторию с наукой и искусством изготовления хронографов. Проект объединяет интерактивные образовательные программы — как в реальности, так и в цифровом формате, — адресованные и знатокам часов, и новичкам.
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