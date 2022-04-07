Главные новинки Hublot на выставке Watches & Wonders: первая модель квадратной формы, часы из синтетического сапфира и из керамики

Часовой бренд выпускает модели трех форм: круглые, цилиндрические и MP (Master Pieces). Но все изменилось — к ним добавилась четвертая форма — квадрат. Чтобы создать Square Bang Unico. специалистам Hublot пришлось решить несколько сложных задач, которые коснулись механизма, конструкции корпуса и отделки.

Но все получилось. Первая квадратная модель Hublot отличается сэндвич-конструкцией циферблата, благодаря которой создаются архитектура и эффект многоуровневой глубины, открытым механизмом, ремешком с текстурой, напоминающей шоколадную плитку, заводной головкой с накладкой из каучука, кнопками с такой же отделкой, полированной и сатинированной нижней частью корпуса и стрелками с родиевым покрытием или золотым покрытием 5N

В коллекцию вошли пять моделей. Три из них изготовлены из цельного титана, черной керамики и золота King. В двух других титан и золото King сочетаются с черным керамическим безелем. Каждая модель комплектуется черным каучуковым ремешком и раскладывающейся застежкой из того же материала, что и корпус. Оригинальному дизайну соответствует функциональность мануфактурного механизма HUB1280 Unico.