Главные новинки Hublot на выставке Watches & Wonders: первая модель квадратной формы, часы из синтетического сапфира и из керамики

В Женеве прошла выставка Watches & Wonders (раньше называлась Salon International de la Haute Horlogerie) — самое масштабное и важное событие часовой индустрии. Ежегодно бренды представляют на ней свои лучшие новинки. 2022-й не стал исключением — так в часовой дом Hublot показал в рамках выставки сразу несколько новых моделей.
Square Bang Unico
Часовой бренд выпускает модели трех форм: круглые, цилиндрические и MP (Master Pieces). Но все изменилось — к ним добавилась четвертая форма — квадрат. Чтобы создать Square Bang Unico. специалистам Hublot пришлось решить несколько сложных задач, которые коснулись механизма, конструкции корпуса и отделки.
Но все получилось. Первая квадратная модель Hublot отличается сэндвич-конструкцией циферблата, благодаря которой создаются архитектура и эффект многоуровневой глубины, открытым механизмом, ремешком с текстурой, напоминающей шоколадную плитку, заводной головкой с накладкой из каучука, кнопками с такой же отделкой, полированной и сатинированной нижней частью корпуса и стрелками с родиевым покрытием или золотым покрытием 5N
В коллекцию вошли пять моделей. Три из них изготовлены из цельного титана, черной керамики и золота King. В двух других титан и золото King сочетаются с черным керамическим безелем. Каждая модель комплектуется черным каучуковым ремешком и раскладывающейся застежкой из того же материала, что и корпус. Оригинальному дизайну соответствует функциональность мануфактурного механизма HUB1280 Unico.
Big Bang Integral Ceramic
Модель, выполненную из керамики, отличает монолитная конструкция с браслетом, интегрированным в корпус. Благодаря своим инновационным технологиям Hublot увеличили прочность и устойчивость к царапинам, усилили интенсивность цвета и сохранили легкость механизма. Кроме того, керамика обладает низкой теплопроводностью и гипоаллергенными свойствами. Новые Big Bang Integral Ceramic представлены в четырех монохромных оттенках: индиго, лазурно-голубой, песочно-бежевый и природный зеленый.
Часы в 42-миллиметровом корпусе оснащены калибром HUB1280 с мануфактурным механизмом UNICO V2 и запасом хода 72 часа. Модель дополнена браслетом, который состоит из трех звеньев со скошенными углами, с полированной и сатинированной поверхностью.
Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire
В модели Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire мастера бренда показали эксклюзивную версию синтетического сапфира полупрозрачного лилового цвета — революционного в мире Высокого часового искусства. Созданный лиловый оттенок представляет собой композит из Al2O3 (диоксида алюминия) и хрома.
Новый цвет — результат тонкой алхимии, позволяющей объединить насыщенность, яркость и четкость оттенка c полупрозрачностью. Все эти качества сочетаются в массиве сложного корпуса. Также в модели Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire новаторский материал (сапфир) объединился с традиционными часовыми функциями (турбийон). При турбийона с кожей создается ощущение, что корпус полностью прозрачный и позволяет рассмотреть каждую деталь. Эффект открытого циферблата усиливается благодаря стрелкам и часовым меткам c люминесцентным покрытием. Прозрачно-лиловый ремешок из каучука с рельефной подкладкой оснащен запатентованной системой One Click, которая позволяет легко его заменять. В ограниченной серии Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire всего из экземпляров.
Classic Fusion Orlinski Bracelet
Hublot сделали новую коллаборацию с французским художником Ришаром Орлински. Ее результат — четыре версии часов Classic Fusion Orlinski Bracelet с интегрированным металлическим браслетом из 83 деталей, выполненных из титана со скошенными краями и фасками.
Благодаря скошенным формам, вдохновленным скульптурами Ришара Орлински, браслет играет с отражениями зеркально отполированных граней. Его Н-образные звенья напоминают логотип Hublot, а диаметр в 40 миллиметра подходит как для женского, так и для мужского запястья. Полированный титановый корпус Classic Fusion Orlinski Bracelet оснащен механизмом HUB1100, автоматическим калибром с запасом хода 42 часа. Циферблат имеет граненый дизайн, характерный для Ришара Орлински, и предлагается в двух вариантах: из черной или белой керамики.
Hublot также представили модель Classic Fusion Orlinski Bracelet, браслет которой, как и корпус, инкрустирован бриллиантовым паве. Некоторые грани на корпусе, безеле и браслете дополнены бриллиантами общим весом 3,79 карата.
Комментарии (0)