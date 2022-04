Главные новинки Hublot на выставке Watches & Wonders: первая модель квадратной формы, часы из синтетического сапфира и из керамики

В модели Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire мастера бренда показали эксклюзивную версию синтетического сапфира полупрозрачного лилового цвета — революционного в мире Высокого часового искусства. Созданный лиловый оттенок представляет собой композит из Al2O3 (диоксида алюминия) и хрома.

Новый цвет — результат тонкой алхимии, позволяющей объединить насыщенность, яркость и четкость оттенка c полупрозрачностью. Все эти качества сочетаются в массиве сложного корпуса. Также в модели Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire новаторский материал (сапфир) объединился с традиционными часовыми функциями (турбийон). При турбийона с кожей создается ощущение, что корпус полностью прозрачный и позволяет рассмотреть каждую деталь. Эффект открытого циферблата усиливается благодаря стрелкам и часовым меткам c люминесцентным покрытием. Прозрачно-лиловый ремешок из каучука с рельефной подкладкой оснащен запатентованной системой One Click, которая позволяет легко его заменять. В ограниченной серии Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire всего из экземпляров.