У DEFY Revival A3642 циферблат теплого серого цвета с эффектом градиента, темнеющим к краям, и квадратные часовые метки с родиевым напылением – символ вечного движения. Широкие стрелки в форме «мечей» и секундная стрелка в форме «весла» заполнены люминофором, оттенок которого использовался в оригинальной модели. Циферблат снабжен функцией индикации даты в положении «4 часа 30 минут».