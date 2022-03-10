Zenith выпустили новинку, вдохновленную иконой. Часы DEFY Revival A3642 — это современная копия самых первых часов DEFY— Reference A3642. Новая модель создана с использованием оригинальных мануфактурных технологий 1969 года.
У DEFY Revival A3642 циферблат теплого серого цвета с эффектом градиента, темнеющим к краям, и квадратные часовые метки с родиевым напылением – символ вечного движения. Широкие стрелки в форме «мечей» и секундная стрелка в форме «весла» заполнены люминофором, оттенок которого использовался в оригинальной модели. Циферблат снабжен функцией индикации даты в положении «4 часа 30 минут».
На задней крышке восьмиугольного корпуса часов прозрачное сапфировое стекло, через которое виден автоматический мануфактурный механизм Elite 670. Это главное отличие DEFY Revival A3642 от оригинальной модели. Механизм часов дополнен автоматическим подзаводом, который обеспечивает запас хода около 60 часов. Возрожденная модель так же, как и икона, обладает водонепроницаемостью 300 М.
Часы украшены браслетом из стали типа «лесенка», дизайн которого разработала компания Gay Frères. Лимитированная серия DEFY Revival состоит из 250 экземпляров.
Текст: Арика Сердюк
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