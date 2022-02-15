Zenith, Chopard, Longines и еще 5 главных часовых новинок февраля

Никакой ошибки: часовая икона феминизма выглядит именно так — с ремешком цвета пера райской птицы, бриллиантовой «розой» на заводной головке, а также с безелем и ушками, инкрустированными на щедрые два карата. Лозунг «мое тело — мое дело» модель подкрепляет замечательной историей, уверенностью в себе и выдающимся IQ. Редкий даже для мужских часов калибр с четырехдневным запасом хода наследует славному прошлому Blancpain. Ведь именно эта швейцарская мануфактура в 1930 году первой создала женские наручные часы с автоподзаводом, а в 1956-м — самый маленький круглый механизм своей эпохи, именно для модели Ladybird тех лет. Нужно ли говорить, что возглавляла тогда часовую компанию единственная женщина в индустрии на подобном посту, Бетти Фихтер? Конечно, да!