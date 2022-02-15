Zenith, Chopard, Longines и еще 5 главных часовых новинок февраля

Статус февральских часов: «все сложно». Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина собрала самые непростые из них: от свежей интерпретации винтажных часов до часовой иконы феминизма.
Chronomaster Revival “Poker Chip”
Zenith
Интерпретацию одних из самых редких и желанных винтажных часов Zenith — похожих на покерную фишку El Primero G383 1969 года — швейцарская мануфактура задумала вместе с сингапурским журналом SJX Watches. У двухсот экземпляров новой модели тот же размер корпуса, почти тот же калибр, но другой материал, титан с микропескоструйной обработкой.
5930P-001
Patek Philippe
Флайбек-хронограф с автоподзаводом в платиновом корпусе одномоментно показывает время в городах 24 разных часовых поясов — если, конечно, взгляд удастся оторвать от центра циферблата, украшенного гильошированным вручную круговым узором.
L.U.C GMT One Black
Chopard
Модель ограниченной 250 экземплярами серии с индикацией двух часовых поясов (домашнее время указывают стрелки dauphine, время в точке пребывания — стрелка GMT по кольцу с 24-часовой разметкой) упакована в корпус из легкого и прочного керамизированного титана, который используют в медицине. Настройку времени регулируют сразу две заводные коронки.
Master Collection
Longines
Пока умные машины Longines замеряют финишное время участников мирового кубка FIS Alpine Ski, на вечеринках апрески чаще встречаются модели с перламутровым циферблатом, бриллиантами и усложнением — индикатором лунных фаз.
Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic
Hublot
Флайбек-хронограф Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic стал посвящением дону Карлосу Фуэнте, патриарху семьи и главе бизнеса с 1956 года. Несмотря на то что компания меняла ПМЖ как минимум трижды (из-за продовольственного эмбарго случился переезд с Кубы, из-за революции пришлось покинуть Никарагуа, из-за поджога фабрики — Гондурас), свое наследие сигарный бренд сохранил. А мастера Hublot с дизайнером Arturo Fuentе Мэнни Ириарте перенесли его на часы: римские цифры с фамильного герба — на циферблат, коронованного льва с документов о поставках испанскому двору — на малый счетчик, табачные листья — на корпус и безель из пепельно-черной керамики.
Rolex
Несколько месяцев назад в Лос- Анджелесе открылся Музей Академии кинематографических искусств, партнером-основателем которого стал швейцарский часовой бренд. И это не рекламная интеграция, а старая дружба: премию за выдающиеся заслуги в кинематографе на церемонии «Оскар» вручают именно представители Женевы, многие актеры надевают «ролексы» вне кадра и обязательств, а великие Скорсезе и Кэмерон носят почетный титул не просто амбассадора, а cподвижника Rolex. Так что логично, что в спроектированном архитектором Ренцо Пиано музее среди выставочных пространств (иммерсивная галерея фильмов Хичкока, каково?), кинотеатра и учебной студии есть и зал вечной кинославы Rolex. Один из его экспонатов — Cosmograph Daytona Пола Ньюмана с трогательной гравиркой от жены: «Езди осторожно, Я».
Captain Cook x Julia Peresild
Rado
Вернувшись с МКС, актриса Юлия Пересильд сразу применила свои инсайты — и разработала вместе с Rado лимитированную серию часов (всего 301 пронумерованный экземпляр!). Судя по результату, Земля в иллюминаторе казалась ей настоящей драгоценностью: на космических льдах циферблата расположились круглые голубые сапфиры. А сам иллюминатор — безель со вставками из полированной высокотехнологичной керамики — вращается в одном направлении, точь-в-точь как станция по земной орбите.
Ladybird
Blancpain
Никакой ошибки: часовая икона феминизма выглядит именно так — с ремешком цвета пера райской птицы, бриллиантовой «розой» на заводной головке, а также с безелем и ушками, инкрустированными на щедрые два карата. Лозунг «мое тело — мое дело» модель подкрепляет замечательной историей, уверенностью в себе и выдающимся IQ. Редкий даже для мужских часов калибр с четырехдневным запасом хода наследует славному прошлому Blancpain. Ведь именно эта швейцарская мануфактура в 1930 году первой создала женские наручные часы с автоподзаводом, а в 1956-м — самый маленький круглый механизм своей эпохи, именно для модели Ladybird тех лет. Нужно ли говорить, что возглавляла тогда часовую компанию единственная женщина в индустрии на подобном посту, Бетти Фихтер? Конечно, да!
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