Zenith представили новую модель коллекции DEFY — часы DEFY Skyline

На счетчике модели в положении «9 часов» постоянно бегущая 1/10 секундная стрелка делает один оборот каждые 10 секунд и напоминает владельцу о быстротечности времени. Любопытно, что такие дробные функции измерения времени когда-то использовались для расчета движения небесных тел и звездного времени. Эту производительность обеспечивает новый El Primero 3620 — автоматический мануфактурный механизм, видимый через сапфировое стекло задней крышки. Он дополнен автоматическим подзаводом с двунаправленным ротором со звездным рисунком, который обеспечивает запас хода около 60 часов.