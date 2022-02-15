Zenith представили новую модель коллекции DEFY — часы DEFY Skyline

История коллекции DEFY началась в 1902 году с создания линии карманных часов. В 1969 году эта линия превратилась в серию наручных часов. Новой моделью в коллекции стали новые DEFY Skyline, вдохновленные восьмиугольной геометрией своих предшественников, включая недавно возрожденные Defy A3642.
У DEFY Skyline геометрический, усыпанный звездами циферблат с отделкой в виде расходящихся солнечных лучей. Он дополнен узором из выгравированных четырехконечных звезд — современным переосмыслением логотипа Zenith в виде «двойной Z» 1960-х годов. Еще одна отсылка к истории — фацетированный безель, закрепленный на корпусе в 41 миллиметр из нержавеющей стали, похожий на те, что использовались в ранних моделях DEFY.
На счетчике модели в положении «9 часов» постоянно бегущая 1/10 секундная стрелка делает один оборот каждые 10 секунд и напоминает владельцу о быстротечности времени. Любопытно, что такие дробные функции измерения времени когда-то использовались для расчета движения небесных тел и звездного времени. Эту производительность обеспечивает новый El Primero 3620 — автоматический мануфактурный механизм, видимый через сапфировое стекло задней крышки. Он дополнен автоматическим подзаводом с двунаправленным ротором со звездным рисунком, который обеспечивает запас хода около 60 часов.
DEFY Skyline украшены браслетом из стали с сатинированной поверхностью с полированными фасками, повторяющими контуры граненого корпуса. Каучуковый ремень с рисунком звездного неба синего цвета для синего циферблата, черного цвета — для черного циферблата и оливково-зеленого — для серебряного циферблата обладает стальной раскладывающейся застежкой, поэтому браслет можно легко заменить.
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