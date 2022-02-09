Клипсы в форме сердца, кольцо-леденец, подвеска-цветок: 6 украшений февраля в инфантильной эстетике

Цветок Bvlgari приподнял скульптурные лепестки, чтобы нас слишком скоропостижно не настиг синдром Стендаля: в его сердцевине на этот раз припрятан не прозрачный солитер, а драгоценный камень яркого цвета в «бриллиантовой» огранке. Из рубина, сапфира и изумруда выбираем последний. Сочетание белого золота и травяной свежести напоминает розу сорта Green Eye — такую же ювелирную редкость, только среди флористов.