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Украшения

Клипсы в форме сердца, кольцо-леденец, подвеска-цветок: 6 украшений февраля в инфантильной эстетике

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Перевертыши, пазлы и баблгам — бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина констатирует: даже в детство ювелиры впадают красиво.

Timeless

Parure Atelier

архивы пресс-служб

Квадрат Малевича по-ювелирному — это подвеска с черным ониксом в раме из бриллиантов и ее оборотная сторона, белый квадрат в технике перегородчатой эмали. Украшение создано для закрытого аукциона в пользу Ассоциации родителей детей с дислексией Марии Пиотровской.

AMA

Pasquale Bruni

архивы пресс-служб

Лепестки желтого, белого и розового золота складываются — как в детском калейдоскопе — в цветочные каскады.

Una

Swarovski

архивы пресс-служб

Два родированных лебедя с кристальным оперением замерли в форме сердца на крупных клипсах, которые подойдут и для непроколотых ушей.

Candy

«Русские самоцветы»

архивы пресс-служб

Аметист в повернутой набок огранке груша закреплен на золотом ободке с эмалью цвета клубничного леденца.

Valentine’s Day

Pandora

архивы пресс-служб

Покрытая розовым золотом парная подвеска с нанесенной вручную эмалью и двумя цветными кристаллами скрывает гравировку The Yin To my Yang («Инь для моего Ян»).

Fiorever

Bvlgari

архивы пресс-служб

Цветок Bvlgari приподнял скульптурные лепестки, чтобы нас слишком скоропостижно не настиг синдром Стендаля: в его сердцевине на этот раз припрятан не прозрачный солитер, а драгоценный камень яркого цвета в «бриллиантовой» огранке. Из рубина, сапфира и изумруда выбираем последний. Сочетание белого золота и травяной свежести напоминает розу сорта Green Eye — такую же ювелирную редкость, только среди флористов.

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