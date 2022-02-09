Клипсы в форме сердца, кольцо-леденец, подвеска-цветок: 6 украшений февраля в инфантильной эстетике

Перевертыши, пазлы и баблгам — бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина констатирует: даже в детство ювелиры впадают красиво.
Timeless
Parure Atelier
Квадрат Малевича по-ювелирному — это подвеска с черным ониксом в раме из бриллиантов и ее оборотная сторона, белый квадрат в технике перегородчатой эмали. Украшение создано для закрытого аукциона в пользу Ассоциации родителей детей с дислексией Марии Пиотровской.
AMA
Pasquale Bruni
Лепестки желтого, белого и розового золота складываются — как в детском калейдоскопе — в цветочные каскады.
Una
Swarovski
Два родированных лебедя с кристальным оперением замерли в форме сердца на крупных клипсах, которые подойдут и для непроколотых ушей.
Candy
«Русские самоцветы»
Аметист в повернутой набок огранке груша закреплен на золотом ободке с эмалью цвета клубничного леденца.
Valentine’s Day
Pandora
Покрытая розовым золотом парная подвеска с нанесенной вручную эмалью и двумя цветными кристаллами скрывает гравировку The Yin To my Yang («Инь для моего Ян»).
Fiorever
Bvlgari
Цветок Bvlgari приподнял скульптурные лепестки, чтобы нас слишком скоропостижно не настиг синдром Стендаля: в его сердцевине на этот раз припрятан не прозрачный солитер, а драгоценный камень яркого цвета в «бриллиантовой» огранке. Из рубина, сапфира и изумруда выбираем последний. Сочетание белого золота и травяной свежести напоминает розу сорта Green Eye — такую же ювелирную редкость, только среди флористов.
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