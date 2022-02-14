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Hublot переосмыслили каноническую модель Big Bang и выпустили часы в честь года тигра

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пресс-служба Hublot

Бренд Hublot представил новую версию своей иконы — модели Big Bang. Часы The Spirit of Big Bang Carbon Gold Tiger созданы в честь наступившего года тигра из матового углерода с добавлением 18-ти каратного желтого золота.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

The Spirit of Big Bang Carbon Gold Tiger — это оригинальный 42-х миллиметровый корпус из матового углерода с хронографом Hublot HUB4700 и автоматическим подзаводом. Модель дополняет черный каучуковый ремешок, имитирующий полоски тигра. Узоры на ремешках не повторяются, поэтому в серии из двухсот экземпляров нет одинаковых часов. Благодаря застежке из черной керамики с титановым покрытием и запатентованной системе Hublot One-Click System каучуковый ремешок можно заменить на тканевый цвета желтого золота на липучке. Среди преимуществ The Spirit of Big Bang Carbon Gold Tiger также 50-часовой запас хода и водонепроницаемость до 100 метров.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Текст: Арика Сердюк

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