Hublot переосмыслили каноническую модель Big Bang и выпустили часы в честь года тигра

The Spirit of Big Bang Carbon Gold Tiger — это оригинальный 42-х миллиметровый корпус из матового углерода с хронографом Hublot HUB4700 и автоматическим подзаводом. Модель дополняет черный каучуковый ремешок, имитирующий полоски тигра. Узоры на ремешках не повторяются, поэтому в серии из двухсот экземпляров нет одинаковых часов. Благодаря застежке из черной керамики с титановым покрытием и запатентованной системе Hublot One-Click System каучуковый ремешок можно заменить на тканевый цвета желтого золота на липучке. Среди преимуществ The Spirit of Big Bang Carbon Gold Tiger также 50-часовой запас хода и водонепроницаемость до 100 метров.