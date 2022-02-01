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Ювелирный дом TOUS запустил акцию к 14 февраля

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Ко дню Святого Валентина испанский ювелирный дом TOUS запустил специальную акцию. С 28 января по 15 февраля за покупку на сумму от 15 000 рублей можно получить подарок — талисман в виде пресноводной жемчужины на красной нити.

Амулет призван защищать от негативной энергии и дурных мыслей, привлекать удачу и успех, наделять силами и энергией. Такой талисман носят многие звезды и инфлюенсеры. TOUS предлагают носить его определенным образом — на запястье левой руки завязав на семь узелков.

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