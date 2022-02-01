Ювелирный дом TOUS запустил акцию к 14 февраля

Амулет призван защищать от негативной энергии и дурных мыслей, привлекать удачу и успех, наделять силами и энергией. Такой талисман носят многие звезды и инфлюенсеры. TOUS предлагают носить его определенным образом — на запястье левой руки завязав на семь узелков.