Ювелирный дом TOUS запустил акцию к 14 февраля

Ко дню Святого Валентина испанский ювелирный дом TOUS запустил специальную акцию. С 28 января по 15 февраля за покупку на сумму от 15 000 рублей можно получить подарок — талисман в виде пресноводной жемчужины на красной нити.
Амулет призван защищать от негативной энергии и дурных мыслей, привлекать удачу и успех, наделять силами и энергией. Такой талисман носят многие звезды и инфлюенсеры. TOUS предлагают носить его определенным образом — на запястье левой руки завязав на семь узелков.
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