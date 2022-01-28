Chopard представили новую коллекцию высокого ювелирного искусства на Неделе Haute Couture в Париже

Хэдлайнер коллекции — Chopard Insofu – необработанный изумруд весом 6 225 карат, добытый в Замбии при строгом соблюдении этических критериев и норм контроля на всех этапах: от обработки до транспортировки. Еще один необычный камень — розовый бриллиант весом 10,88 карата (сопрезидент и художественный директор Chopard Каролина Шойфеле особо любит цветные бриллианты). Этот камень огранки «радиант» украсил кольцо из «этичного» золота с сертификатом Fairmined. Кроме этого, в новой коллекции ювелирного дома есть кольцо Toi & Moi с фантазийным бриллиантом насыщенно-синего цвета весом 4,22 карата и белым бриллиантом.