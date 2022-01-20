6 часовых премьер января: от модели редкой кристаллической формы до часов австралийских серферов

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина нашла среди свежих янвварских часовых релизов модели для всех — пилотов, дайверов, серферов, золотоискателей. Да и просто для тех, кто любит красивые и нетривиальные хронографы.
Defy Classic Skeleton “Night Surfer”
Zenith
Коллаборация швейцарской мануфактуры с часовыми знатоками из Мельбурна, порталом Time + Tide, — это легкий 95-граммовый титановый скелетон с закатно-синим покрытием циферблата и горящей звездой Zenith на отметке «12 часов» (лого марки — впервые с люминесцентным покрытием!). За тираж в сто экземпляров придется сразиться с австралийскими серферами, которым и посвящены часы.
Spirit of Big Bang Gold Crystal
Hublot
Самую редкую на Земле кристаллическую форму золота удалось воссоздать специалистам мануфактуры Hublot. Вот их метод: нагреть чистый драгметалл до 1064,18 градусов Цельсия, перевести его в газообразное состояние, охладить, выбрать лучшие из получившихся структур, уложить на циферблат в условиях вакуума, покрыть 20 слоями лака. Блестяще!
Constellation
Omega
Трехстрелочник Constellation подрос до 36 миллиметров в диаметре и стал ярче — синий циферблат с узором «солнечный луч» обрамляет ореол золотого безеля и бриллиантов общим весом больше чем в карат. Кайя Гербер оценила, фотопруфы — в новом кампейне Omega.
Air Command
Blancpain
Флайбек-хронограф по мотивам крутой модели часов-авиаторов 1950-х снабжен еще двумя важными для пилотов инструментами: безелем с обратным отсчетом, чтобы видеть оставшееся до цели время, и тахиметрической шкалой для сверки скорости. Точность показаний обеспечит механизм F388B с кремниевой пружиной баланса.
Buceador Caribe
Cuervo y Sobrinos
Часы в лазурном, как волны у кубинского побережья, цвете и в стальном корпусе с конструкцией контейнерного типа легко переносят давление 200-метровой толщи воды. Заводную головку, которая приводит в движение внутренний безель, разблокирует надежная и хитрая система кнопочного регулятора, расположенная в положении «4 часа».
Flying Allegra
Bulgari
Исполнительный директор по разработке Bvlgari Фабрицио Буонамасса умеет выбирать друзей. И создавать с ними невероятные коллабы. С лозаннцем Максимилианом Бюссером, основателем бренда концепт-механики MB & F, у них получились авангардные часы, в которых под большим сапфировым куполом представление дает парящий турбийон. Вокруг него и чуть ниже кружатся эквилибристы-кабошоны — танзанит, аметист, рубеллит, турмалины и цавориты. А сам циферблат хитро смещен под углом в 50 градусов — так, чтобы стрелки видела только хозяйка часов.
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