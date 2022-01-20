6 часовых премьер января: от модели редкой кристаллической формы до часов австралийских серферов

Исполнительный директор по разработке Bvlgari Фабрицио Буонамасса умеет выбирать друзей. И создавать с ними невероятные коллабы. С лозаннцем Максимилианом Бюссером, основателем бренда концепт-механики MB & F, у них получились авангардные часы, в которых под большим сапфировым куполом представление дает парящий турбийон. Вокруг него и чуть ниже кружатся эквилибристы-кабошоны — танзанит, аметист, рубеллит, турмалины и цавориты. А сам циферблат хитро смещен под углом в 50 градусов — так, чтобы стрелки видела только хозяйка часов.