Студенты РАНХиГС разработали для бренда TOUS концепции ювелирных украшений

Оценивала работы студентов специальная комиссия, в которую вошли представители TOUS в России — генеральный директор Петр Горшков и директор по маркетингу Надежда Позднякова, представители института — заместитель директора Наталья Демидова и заместитель декана факультета рыночных технологий Юлия Игнатьева, а также начальник департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна МГПУ Татьяна Ганова. По итогам конкурса отобраны шесть команд, которым предстоит доработать свои проекты, а также придумать концепцию мероприятия, посвященного запуску нового продукта. Финальная защита запланирована на конец апреля.