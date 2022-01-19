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Украшения

Студенты РАНХиГС разработали для бренда TOUS концепции ювелирных украшений

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Мария Панюшева/TOUS
Мария Панюшева/TOUS
Мария Панюшева/TOUS
Мария Панюшева/TOUS
Мария Панюшева/TOUS
Мария Панюшева/TOUS

Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы разработали дизайн украшений и концепции рекламной кампании для испанского ювелирного дома TOUS. В проекте приняли участие студенты второго и третьего курсов института отраслевого менеджмента.

Мария Панюшева/TOUS
Мария Панюшева/TOUS
Мария Панюшева/TOUS
Мария Панюшева/TOUS

Оценивала работы студентов специальная комиссия, в которую вошли представители TOUS в России — генеральный директор Петр Горшков и директор по маркетингу Надежда Позднякова, представители института — заместитель директора Наталья Демидова и заместитель декана факультета рыночных технологий Юлия Игнатьева, а также начальник департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна МГПУ Татьяна Ганова. По итогам конкурса отобраны шесть команд, которым предстоит доработать свои проекты, а также придумать концепцию мероприятия, посвященного запуску нового продукта. Финальная защита запланирована на конец апреля.

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