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На Sotheby's продадут самый большой бриллиант за всю историю аукциона — весом 555,55 карата

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Аукционный дом в феврале выставит на торги бриллиант весом 555,55 карата — самый большой за всю историю Sotheby's. По предварительным оценкам за него удастся выручить от 4,1 до 6,8 миллионов долларов.

пресс-служба Sotheby's

Черный редкий бриллиант The Enigma (Загадка) никогда не выставлялся публично и не продавался, он хранится в одной коллекции уже более двадцати лет. Дизайн камня вдохновлен Хамсой — ближневосточным защитным амулетом в форме открытой ладони с пятью пальцами. Число пять отражено как в 555,55 каратах бриллианта, так и в его огранке с 55 гранями. Кстати, расплатиться за бриллиант можно криптовалютой.

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