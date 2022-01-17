На Sotheby's продадут самый большой бриллиант за всю историю аукциона — весом 555,55 карата

Черный редкий бриллиант The Enigma (Загадка) никогда не выставлялся публично и не продавался, он хранится в одной коллекции уже более двадцати лет. Дизайн камня вдохновлен Хамсой — ближневосточным защитным амулетом в форме открытой ладони с пятью пальцами. Число пять отражено как в 555,55 каратах бриллианта, так и в его огранке с 55 гранями. Кстати, расплатиться за бриллиант можно криптовалютой.