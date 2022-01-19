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Zenith стали партнером-основателем чемпионата по ралли на электромобилях Extreme E

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пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Часовой бренд Zenith в минувшем году стал официальным хронометристом и партнером-основателем первого в мире чемпионата по ралли на электромобилях. Сезон Extreme E завершен — финальная гонка прошла в английском графстве Дорсет на Юрском побережье.

пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith
пресс-служба Zenith

Модель Defy Midnight

По итогам автогонки Zenith и пользователи социальных сетей выбрали одного гонщика, которого часовой бренд наградил особым призом. Победительницей стала Сара Прайс из команды Segi TV Chip Ganassi Racing — в финальной гонке Jurassic X она совершила самый длинный и самый высокий прыжок на трассе «Острие ножа». В качестве признания гонщица получила часы Zenith DEFY Midnight.

пресс-служба Zenith

Модель Defy Extreme

Швейцарская часовая мануфактура и первый чемпионат по ралли на электротяге имеют много общего: стремление к инновациям, ценности устойчивого развития и гендерное равенство. Все это отражено концепции гонки, которая дает женщинам возможность показать себя за рулем наравне с мужчинами, работает над повышением осведомленности об изменении климата и реализует инициативы по смягчению последствий для окружающей среды, где бы ни проводились заезды.

пресс-служба Zenith

Первый сезон Extreme E прошел успешно как для организаторов, так и для команд, гонщиков и болельщиков, которые следили за межконтинентальным путешествием. Zenith продолжит поддерживать Extreme E в качестве официального хронометриста и партнера-основателя и в 2022 году — новый чемпионат должен начаться в феврале в Саудовской Аравии.

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