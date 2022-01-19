Zenith стали партнером-основателем чемпионата по ралли на электромобилях Extreme E

Швейцарская часовая мануфактура и первый чемпионат по ралли на электротяге имеют много общего: стремление к инновациям, ценности устойчивого развития и гендерное равенство. Все это отражено концепции гонки, которая дает женщинам возможность показать себя за рулем наравне с мужчинами, работает над повышением осведомленности об изменении климата и реализует инициативы по смягчению последствий для окружающей среды, где бы ни проводились заезды.