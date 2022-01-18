Hublot посвятили свои новые часы швейцарской вершине Маттерхорн

Мужская версия диаметром 44 миллиметра доступна в количестве ста штук с индивидуальными номерами. В корпусе из черной керамики с пескоструйной обработкой находится хронограф HUB4100 с автоматическим подзаводом, который виден сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла. Отсылка к Маттерхорн — на циферблате: маленькая секундная стрелка в положении «9 часов» расположена на рельефном изображении белого цвета.