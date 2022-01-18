Hublot посвятили свои новые часы швейцарской вершине Маттерхорн

Часовой бренд Hublot создал лимитированную серию часов, посвященную вершине Маттерхорн, с использованием керамики. У модели Big Bang All Black Zermatt две версии — мужская и женская, которые отличаются, но при этом дополняют друг друга.
Мужская версия диаметром 44 миллиметра доступна в количестве ста штук с индивидуальными номерами. В корпусе из черной керамики с пескоструйной обработкой находится хронограф HUB4100 с автоматическим подзаводом, который виден сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла. Отсылка к Маттерхорн — на циферблате: маленькая секундная стрелка в положении «9 часов» расположена на рельефном изображении белого цвета.
Верные эстетике All Black, часы выполнены исключительно в черных и серых тонах: антрацитовые накладные индексы, две широкие стрелки с тиснением из черного люминесцентного материала, черные резиновые ушки и черный каучуковый ремешок с серыми вставками из телячьей кожи и раскладывающейся застежкой.
Женская версия Big Bang All Black Zermatt диаметром в 41 миллиметр символизирует противоположное изображение Маттерхорн в положении «3 часа». Эта модель представлена всего в пятидесяти экземплярах с индивидуальными номерами. Она отличаются безелем, украшенным 36 черными бриллиантами, оснащена калибром хронографа с автоматическим подзаводом, запасом хода на 42 часа и окошком даты в положении 4:30.
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