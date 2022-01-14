5 непростых украшений, которые можно рассматривать и изучать бесконечно

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина придумала для нас развлечение: в январе разгадываем квизы от ювелиров.
Aleluia
Pasquale Bruni
Маленькие сверкающие щиты из розового золота и таких же розовых сапфиров раскладываются, как крыша Сиднейской оперы, в серьги Pink Aura.
Feather
Mikimoto
Первопроходцы в культивировании (с 1893 года!), Mikimoto уложили жемчужину акойя в центр сложных завитков из белого золота. Один из них на поверку оказывается открытой петлей — застежкой новых серег.
«Наручники»
EL Piercing Jewelry
У украшения для пирсинга с механизмом-защелкой (как у наручников, да!) из белого золота и бриллиантов есть специальное название — кликер.
Classic
«Русские самоцветы»
Круги белого золота обороняют бриллиантовую дорожку — так выглядит подвеска со скрытым креплением.
Space Cruise
Ornando
Московские шоколатье взяли и сделали arm candy — кольцо-кастет из родированного серебра с фианитами главного цвета Pantone 2022 года.
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