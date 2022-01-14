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Украшения

5 непростых украшений, которые можно рассматривать и изучать бесконечно

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Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина придумала для нас развлечение: в январе разгадываем квизы от ювелиров.

Aleluia

Pasquale Bruni

архив пресс-службы

Маленькие сверкающие щиты из розового золота и таких же розовых сапфиров раскладываются, как крыша Сиднейской оперы, в серьги Pink Aura.

Feather

Mikimoto

архив пресс-службы

Первопроходцы в культивировании (с 1893 года!), Mikimoto уложили жемчужину акойя в центр сложных завитков из белого золота. Один из них на поверку оказывается открытой петлей — застежкой новых серег.

«Наручники»

EL Piercing Jewelry

архив пресс-службы

У украшения для пирсинга с механизмом-защелкой (как у наручников, да!) из белого золота и бриллиантов есть специальное название — кликер.

Classic

«Русские самоцветы»

архив пресс-службы

Круги белого золота обороняют бриллиантовую дорожку — так выглядит подвеска со скрытым креплением.

Space Cruise

Ornando

архив пресс-службы

Московские шоколатье взяли и сделали arm candy — кольцо-кастет из родированного серебра с фианитами главного цвета Pantone 2022 года.

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Материал из номера:
Январь

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